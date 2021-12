Bildung für jedermann ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie das große Ziel

Hardheim. Die Volkshochschule Buchen vermochte auch die beiden zurückliegenden Jahre trotz mancher Schwierigkeiten erfolgreich zu gestalten. Dies wurde vor kurzem in der Mitgliederversammlung in der Erftalhalle bei dem von Swetlana Jahraus, stellvertretende Leiterin, vorgetragenen Bericht deutlich.

Jahraus blickte zunächst auf die Folgen eines Wasserschadens im Januar 2020 im VHS-Haus 1 und auf die dadurch notwendigen Sanierungsmaßnahmen zurück, mit denen auch Arbeiten in den Toiletten verbunden wurden. Nachdem diese bis zum folgenden März bewältigt waren, kam die Corona-Pandemie mit Lockdown bis Mai. Die Kurse mussten unterbrochen werden und wurden als Präsenzkurse so bald als möglich wieder aufgenommen.

Während des Lockdowns gab es sechs Online-Tutorien in Integrationskursen, es gab die Hilfen aus der Pandemie-Zulage BAMF, der Soforthilfe Bund und Mittel aus dem kommunalen Stabilitätspakt sowie nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Erwartet werden müsse allerdings auch eine Rückforderung bezüglich der BAMF, so Jahraus. Die Zahl der Unterrichtseinheiten im Jahr 2019 (10 853) reduzierte sich im Jahr 2020 auf 8937 Einheiten. Von den Letzteren entfielen 62 Prozent auf den Bereich Sprachen, 24 Prozent auf den Bereich Beruf und EDV, zwölf Prozent auf den Bereich und das Thema Gesundheit und zwei Prozent auf den Bereich Kultur und Gestalten. Vom Land gefördert wurden im Jahr 2020 insgesamt 6252 Unterrichtseinheiten, im Jahr 2019 insgesamt 8666 und 2018 waren es immerhin 11 546 Unterrichtseinheiten. Bei der Finanzierung belief sich das Gesamtvolumen im Jahr 2019 auf 1 034 196 Euro und im Jahr 2020 auf 646 697 Euro bei 70 Prozent Eigenbewirtschaftung.

Finanzierungslücken

Ebenfalls verdeutlicht wurden die durch den Lockdown vom 16. Dezember 2020 bis 15. März 2021 sowie vom 30. April bis 19. Mai 2021 verursachten Auswirkungen in Anbetracht der Finanzierungslücken bei Integrations- und Berufssprachkursen. Zudem sei der administrative Aufwand massiv gestiegen. Coronabedingt fielen im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 80 Kurse, im zweiten Halbjahr 2020 insgesamt 53 Kurse, im ersten Halbjahr 2021 sogar 133 und im zweiten Halbjahr 2021 sechs Kurse aus.

Jahraus sprach auch notwendige Überlegungen an, wie man der Ungewissheit der Zukunft begegnen könnte. Veränderungen seien immer in Betracht zu ziehen. Digitale Angebote ersetzten das Lernen in Präsenz nicht, sie verlangten aber maximale Motivation der Teilnehmer.

Dann stellte sie aktuelle Angebote der VHS Buchen vor wie: „Willkommen bei kulinarischer Reise – zusammen is(s)t man weniger allein“, „VHS-Wissen-live mit hochkarätigen Livestreams von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft“, das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ als Bund-Länder-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, die Weiterbildungsoffensive „Weiter mit Bildung@BW“ sowie die künftige Betreuung von Herzsportarten durch Notfallsanitäter ab 2022, nachdem sich die Zahl der für solche Einsätze benötigten Ärzte reduziert hat. Es folgten Hinweise auf die unbefriedigende Situation mit der ZPP-Zertifizierung von Kursen und auf den ersten in Hardheim mit insgesamt vorgesehenen 600 bis 700 Stunden laufenden Kurs „Verwaltungsvorschrift Deutsch“ mit 16 Teilnehmern aus verschiedensten Ländern. Abschließend wurde darauf verwiesen, dass die VHS Buchen mit Silvana Seitz-Keppner über eine ständige Mitarbeiterin in Sachen Öffentlichkeitsarbeit verfügt. VHS-Vorsitzender Roland Burger gab Empfehlungen zum Programm „Lernen mit Rückenwind“ und betonte, dass die Auswirkungen von Corona keinen Normalbetrieb zuließen. Er lobte namentlich die aktuell nach dem Weggang der bisherigen Leiterin Renate Andres an der Spitze tätige Swetlana Jahraus. Zehn Bewerber seien derzeit am Amt der VHS-Leitung in Buchen interessiert, so Burger.

Den Bericht über das Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 ließ Miriam Obrecht (Adelsheim) auch im Namen von Berno Geiger (Osterburken) folgen. Sie bestätigte der VHS eine ordnungsgemäße Rechnungsführung.

Bürgermeister Volker Rohm betonte die Bedeutung der VHS mit dem Ziel „Bildung für jedermann“ und lobte das Engagement von Swetlana Jahraus und dem gesamten Team. Er wünschte sich, dass der Weg aus der Pandemie möglichst bald in die Normalität zurückführen möge, während er andererseits neue Gefahren und Probleme fürchtete.

Der Beschlussvorlage für den Haushalt 2022/23 wurde ohne Widerspruch gefolgt. Das Amt des Vorsitzenden hat kraft Amtes als Bürgermeister von Buchen weiterhin Roland Burger inne, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Konrad Trabold gewählt, der in Verbindung mit seiner Vorstellung engagierten Einsatz in der VHS und deren Vorstand versprach. Der bisher seit 1994 in diesem Amt tätige Wolfgang Seifert wurde mit einer Dankesgabe verabschiedet. Dem Vorstand gehört auch die derzeit als VHS-Leiterin tätige Swetlana Jahraus ebenso an wie die wiedergewählten Peter Fieger, Markus Günther, Thomas Ludwig und Günter Trumpp.

Dann durfte sich Swetlana Jahraus über die Anerkennung ihres zehnjährigen Einsatzes in der VHS Buchen durch den Vorsitzenden Roland Burger freuen. Dieser schilderte ihren Weg in der Buchener Bildungseinrichtung bis hin zur Fachbereichsleiterin, ihr Wirken als stellvertretende Leiterin und als Vertreterin der bisherigen Leiterin Renate Andres während der Zeit ihrer Erkrankung. Swetlana Jahraus halte den Laden als „fleißige Biene“ zusammen, sie stelle sich neuen Herausforderungen und sei geschätzt bei den Kollegen und Dozenten. Dies alles wurde mit Dankesgaben verdeutlicht, während die Geehrte ihren Weg nach Buchen und zur VHS darstellte. Z