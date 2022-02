Bilder schmücken das „LuVö-Vogelnest“

Schweinberg. Der erstmalig ausgetragene Malwettbewerb für Kinder wurde sehr gut angenommen. Über 40 Kinder beteiligten sich mit einem selbst gemalten Bild der „Schwomer Fastnacht“ an dieser Aktion der „Lustigen Vögel“ Schweinberg. Die Motive waren entweder die Schweinberger Burg, ein lustiger Vogel, eine Elferratsmütze oder ein beliebiges Bild je nach Fantasie der Kinder. Bei der Abgabe der Bilder an der FG Scheune sah man in leuchtende Kinderaugen, vor allem als diese von Vorstand Christian Würzberger und Vorstandsmitglied Sabrina Schlegel eine Kleinigkeit als Dankeschön überreicht bekamen. Anschließend wurden die Bilder laminiert und am Scheunentor der FG ausgehängt. Diese Bilder schmücken nun das kleine „Vogelnest“ der „LuVö“ und zeigt die Kreativität der Kleinsten. Bild: LuVö

