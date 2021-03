Höpfingen. Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Höpfingen ist infolge des Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers zum 31. August neu zu besetzen (die FN berichteten). Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Wahl findet am Sonntag, 13. Juni, statt, eine eventuell notwendig werdende Neuwahl am Sonntag, 4. Juli. Bewerbungen können bis spätestens Montag, 17. Mai, 18 Uhr, schriftlich und in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses im Bürgermeisteramt Höpfingen eingereicht werden. Der bisherige Amtsinhaber, Bürgermeister Adalbert Hauck, hat bereits erklärt, dass er seinen Hut für eine weitere Amtszeit in den Ring werfen wird. mem