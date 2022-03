Bewegung, Spiel und Sport im Fokus

Hardheim. Seit 2008 bietet die Handballabteilung des TV Hardheim jungen Menschen Jahr für Jahr die Möglichkeit zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Aktueller Absolvent ist Felix Gärtner (die FN berichteten).

Nun wird das Konzept geändert: In Kooperation mit dem Walter-Hohmann-Schulverbund soll das bisherige „klassische FSJ“ zum neuen Schuljahr in ein „FSJ Sport und Schule“ umgewandelt werden.

30 Prozent Verein, 70 Schule

Neu ist, dass sich die Aufgabenfelder zu 30 Prozent auf den Verein und zu 70 Prozent auf die Schule konzentrieren. FSJ-Verantwortlicher Norbert Fürst verdeutlicht, dass es sich um einen sogenannten „sport- und bewegungsorientierten Schwerpunkt“ handele.

Zu den Aufgaben im Verein zählen wie bisher die Unterstützung im Übungsbetrieb sowie beim Vereinstraining, die Turnier- und Wettkampfbetreuung mit Veranstaltungsorganisation und Projektarbeit. Weiterhin die Vorbereitung und Betreuung von Freizeiten oder Sportcamps, die Mitarbeit in der KiSS (Kindersportschule), Mitarbeit bei weiteren Kooperationen des Vereins und organisatorische Tätigkeiten. So sind die „FSJ’ler“ der Handballfamilie bisher für die Jugendhomepage zuständig und übernehmen kleine Verwaltungsarbeiten. „Das wird auch so bleiben“, betont Norbert Fürst.

In der Kooperationsschule werden 70 Prozent der Arbeitszeit verbracht, die 38,5 Wochenstunden umfasst. Rein rechnerisch sind das knapp 27 Stunden, die sich im Bereich der Grundschule abspielen: „Hier geht es um unterrichtliche sowie außerunterrichtliche Angebote in den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport, Turnierbetreuung wie bei ‘Jugend trainiert für Olympia’ sowie den Bundesjugendspielen, die Vorbereitung und Betreuung von Sporttagen, aber auch Assistenz bei Klassenfahrten oder Wandertagen sowie Mittags- und Hortbetreuung“, fasst Schulleiter Steven Bundschuh zusammen. Zum festen Programm wird auf jeden Fall die stets montags durch Michael Schlegel angebotene „Handball-AG“ im Ganztagsschulbetrieb. „Genaueres muss aber noch mit der Schule besprochen werden.“

Abgerundet wird die Einsatzstelle durch 30 statt bisher 25 Bildungstage. Drei Wochen finden als Seminar bei der baden-württembergischen Sportjugend statt, dazu werden weitere drei Wochen an der Sportschule Schöneck verbracht. Dort wird die allgemeine Übungsleiterlizenz C für Jugend und Kinder absolviert, um Kernkompetenzen für Kinder- und Jugendsportangebote zu vermitteln.

Das FSJ Sport und Schule versteht sich dabei als Initiative des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und der baden-württembergischen Sportjugend. Unterstützt wird es von der Stiftung „Sport in der Schule in Baden-Württemberg“.

Das Programm verfolgt dabei das Ziel, Bewegung, Spiel und Sport in Grundschulen und die Kooperation zwischen Schule und Sportverein - in Hardheim sind das der Walter-Hohmann-Schulverbund und der TV Hardheim - auszubauen.

Prägnanteste Änderung „nach außen“ ist, dass das FSJ Sport und Schule künftig bereits am 15. August eines Jahres beginnt. Bisheriger Beginn war stets der 1. September.