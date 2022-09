Bewährte Kräfte gewürdigt

Höpfingen/Hardheim. Abschied von gleich zwei bewährten Kräften nahm die Bäckerei Gärtnersmühle: Die Bäckereiverkäuferinnen Ruthild Saur und Irma Kaiser wurden von Christoph, Marion und Bastian Gärtner im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Beide hatten über Jahre hinweg in der Höpfinger Filiale gewirkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ruthild Saur hatte ihre Tätigkeit bei der Gärtnersmühle am 15. September 1997 aufgenommen. Dem Bäckerhandwerk war sie damals schon bestens vertraut: Ursprünglich war die Jubilarin bei der Höpfinger Traditionsbäckerei Nohe in der Hauptstraße beschäftigt gewesen, deren Ladengeschäft 1997 von der Familie Gärtner übernommen wurde.

Nachdem sie über Jahrzehnte ein „Gesicht“ der Höpfinger Filiale gewesen war, zog sie im vergangenen Herbst auch in das neue Domizil in der Heidelberger Straße um. Mit der Verabschiedung in den Ruhestand war eine Ehrung verbunden: Ruthild Saur erhielt die Treuemedaille in Silber der Handwerkskammer Mannheim nebst Urkunde.

Mehr zum Thema Freiwilliges soziales Jahr Junge Menschen gewinnen Kompetenz Mehr erfahren Stadtverwaltung Verdiente Mitarbeiter geehrt und verabschiedet Mehr erfahren

Nicht ganz so lange im Betrieb, aber doch ebenso gut angesehen war stets Irma Kaiser: Insgesamt neun Jahre lang hatte die Verkäuferin ab 2013 die Belegschaft der Gärtnersmühle ergänzt. Ihr „Refugium“ war ebenfalls die Höpfinger Filiale. Beide wurden von Christoph, Marion und Bastian Gärtner mit besten Wünschen und Dank für die gute, freundliche Zusammenarbeit verabschiedet. „Toll, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt!“, freute sich die Familie und überreichte Ruthild Saur und Irma Kaiser Präsente. ad