„Better World Soul Music“ in Hardheim zu erleben

Hardheim. „Better World Soul Music“ mit dem Quartett „TONeART“ gibt es in diesem Frühjahr erneut in Hardheim im „Bahnhof 1910“ zu erleben. Am Sonntag, 1. Mai, um 15 Uhr beginnt das mehrstündige Konzert der Band, die an diesem Tag als besonderes Highlight die Gastmusikerin Elisa Frank (Geige/Gesang) auf der Bühne begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum ein Publikumswunsch soll unerfüllt bleiben, wenn Songs von David Lee Roth, Alan Parsons Project, Melissa Etheridge, John Mayer, Vaja Con Dios, Daryll Hall & John Oates, Zaz, Black Eyed Peas, Pink Floyd, Chris Rea und Alanis Morisette erklingen.

Ob Soul, Blues, Rock, Chanson, Reggae, Balladen oder Filmmusik, Christiane Weber (Gesang/Geige), Stefan Rauch (Gesang/Gitarren), Arnd Bröker (Bass) und Steve Schmidt (Drums) präsentieren immer wieder unerwartete Glanzstücke aus 60 Jahren Musikgeschichte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besucher können sich im Voraus im Café anmelden. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.bahnhof1910.de/contact oder unter Telefon 06283/227466.