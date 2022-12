Hardheim. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwoch gegen 5.20 Uhr in der Straße „Am Triebweg“ in Hardheim. Ein betrunkener Mann randalierte nach Streitigkeiten mit einem Messer in der Hand in einem Gebäude, wobei auch Gegenstände zu Bruch gingen. Der 25-Jährige wurde daraufhin durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Buchen gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille.

