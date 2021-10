Bethlehem am Ortsrand von Bretzingen

Hardheim. Wer die Schoko-Nikoläuse in den Regalen der Supermärkte kurz nach den Sommerferien gerade verkraftet hat, versteht die Welt nicht mehr, wenn im Oktober die Lieder „Zu Bethlehem geboren“, „Kommet ihr Hirten“ und Stille Nacht“ in St. Alban zu hören sind.

Die Erklärung dafür ist schnell parat. Hierbei handelt es sich um Aufnahmen für ein Filmprojekt der Kinderkirchen in der Seelsorgeeinheit Hardheim. Schon im Juni liefen die ersten Planungen des Hardheimer Kinderkirchenteams rund um das Drehbuch, den Drehort und Ausstattung des Filmsets an.

Katharina Greulich, die Ideengeberin, Andrea Seeber und Gref. Claudia Beger fanden Unterstützung bei den Mitarbeiterinnen der Kinderkirchen im Erftal. Irmgard Mackert stellte großzügig die historischen Räumlichkeiten ihrer Mühle in Bretzingen zur Verfügung. Diese wunderbare Kulisse bot so eine große Vielfalt an Räumlichkeiten, dass fast alle Szenen vor Ort gedreht werden konnten.

Zu Beginn des neuen Schuljahres fanden sich dann unter den Kommunionkindern aus Hardheim und dem Erftal die Darsteller, die Sprechrollen übernehmen sollten. Statistenrollen wurden durch Kinder der Kinderkirchen besetzt. Pfarrer Christian Wolff sprach das Evangelium ein, das die Szenen als Erzähltext begleitet. Johannes Steinbach aus Höpfingen fand sich als Kameramann, für Schnitt und Effekte. Das Wetter spielte mit und so wurden in zwei Tagen alle Szenen gedreht. Der Chor Rückenwind probte schon im September Weihnachtslieder und sang sie schließlich im Oktober ein.

Ein großes Dankeschön sprechen die Verantwortlichen dem Chor und David Löffler für die technische Unterstützung aus.

Firmen in der Seelsorgeeinheit halfen mit ihren Spenden die ersten finanziellen Aufwendungen abzufedern.

Die Intension für dieses Projekt ist, an Weihnachten für alle Eventualitäten gewappnet zu sein und eine Möglichkeit zu schaffen, vielen Familien Zugang zu einer Kinderkrippenfeier zu ermöglichen. Mit dem Film können die Kinderkrippenfeiern jeder Coronavorgabe gerecht werden. Allen Kinderkirchen der Seelsorgeeinheit wird der Film zur Verfügung gestellt. Und so kann mit wenig Aufwand in jeder Kirche eine Kinderkrippenfeier angeboten werden. Somit verdreifacht sich die Zahl der Feiern und ermöglicht vielen Familien die Teilnahme eines kindgerechten Gottesdienstes. Ein weiterer Grund ist die Unterstützung der Adveniat Spendenaktion. Durch die entfallenen Gottesdienste 2020 fiel auch das Krippenopfer der Kinder sehr schmal aus. Daher sollen alle Erträge aus dem Film an Adveniat gespendet werden.

Auch an die Seniorenheime wurde gedacht, in denen der Film gezeigt werden kann. Vielleicht entdeckt der ein oder andere Gast ein Enkelchen oder ein bekanntes Gesicht unter den Schauspielern. Dieses wunderbare Gemeinschaftsprojekt mit Menschen aus den unterschiedlichen Gemeinden der Seelsorgeeinheit ist ein Zeichen für das gute Miteinander und die gute Vernetzung der Kinderkirchenteams.

