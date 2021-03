Hardheim. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar über einen im Auftrag der Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen gestellten Antrag der Verrechnungsstelle zur Anpassung der Defizitbeteiligung an katholische Kindergärten im Gemeindegebiet Hardheim beraten. Wie Bernd Schretzmann am Montagabend bekanntgab, wurde folgendes beschlossen: „Bisher hat sich die Gemeinde am Betriebskostendefizit der Kindergärten in Schweinberg, Bretzingen und Gerichtstetten mit 89 Prozent beteiligt. Am katholischen Kindergarten in Hardheim ist bereits eine Beteiligung von 90 Prozent vereinbart. Der Gemeinderat hat dem Antrag der Kirchengemeinde entsprochen und die Beteiligung am Betriebskostendefizit rückwirkend zum 1. Januar 2020 für alle Kindergärten auf 90 Prozent festgelegt.“

30 000 Euro anteilige Soforthilfe

Des Weiteren sei der Beschluss gefasst worden, die anteilige Soforthilfe des Landes für den Ausfall von Kindergartenentgelte an die Einrichtungen weiterzuleiten. Für den Zeitraum der Schließungen wurden die Entgelte ausgesetzt. Lediglich für Kinder in der Notbetreuung waren in dieser Zeit Kindergartenbeiträge zu entrichten. Die anteilige Soforthilfe belief sich auf rund 30 000 Euro und wurde auf das Konto der Verrechnungsstelle überwiesen.

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben der Kindertagesstättenverordnung sind für die Leitungsfunktion eines eingruppigen Kindergartens seit 2020 eine Freistellung von sechs Stunden/Woche und für jede weitere Gruppe zusätzlich zwei Stunden zu gewähren. Zum Ausgleich erhalten die Kommunen befristet bis 2022 zusätzliche Mittel aus dem Ausgleichstock. Auf Empfehlung des Gemeindetags wurde der Beschluss gefasst, die Zuweisungen pauschaliert an die Kindergärten weiterzuleiten. Für 2020 entspricht dies einem Betrag von 42 259 Euro.