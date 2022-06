Bestes Flugwetter für Drachen- und Gleitschirmflieger

Hardheim/Külsheim. 14 Tage vor dem 45. Odenwaldpokalfliegen trafen sich 20 Drachen- und Gleitschirmflieger am vergangenen Wochenende auf dem Truppenübungsplatz in Külsheim. Bei über 80 Starts mit der vereinseigenen Schleppwinde konnten sich einige Piloten bei guter Thermik bis 1700 Meter hoch unter die Wolken fliegen. Peter Friedemann flog mit 1:44 Stunden und 30 Kilometern Flugstrecke das beste Ergebnis. Tandempilot Gerhard Weber aus Mulfingen brachte „Fußgänger“ in die Luft, die alle die Welt aus der Vogelperspektive genossen und begeistert waren, wie man mit einer Ausklinkhöhe von 300 Metern bei guten Bedingungen solche Höhen erreicht. Bild: Stefan Münch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1