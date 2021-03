Hardheim. Viele kennen den Heiligen Josef von Nazareth aus dem Weihnachtsevangelium als den Ehemann von Maria. Viel ist allerdings über den Heiligen Josef nicht bekannt. Im Neue Testament findet man keine Hinweise über die Persönlichkeit Josefs oder über seine Beziehung zu Jesus oder Maria. Es wird vermutet, dass er bereits vor dem öffentlichen Wirken Jesu verstarb.

Zur Erinnerung, dass der heilige Josef vor 150 Jahren von dem seligen Papst Pius IX. zum Patron der Weltkirche erklärt wurde, hat der amtierende Papst Franziskus am 8. Dezember 2020 das Apostolische Schreiben Patris corde (Mit dem Herzen eines Vaters) unterzeichnet und bietet an, bis zum 8. Dezember 2021 ein besonderes Jahr zu Ehren des heiligen Josef zu leben.

Stefan Englert hat eine neue Josefs-Statue geschnitzt. © Torsten Englert

„Nach Maria, der Mutter Gottes, nimmt kein Heiliger so viel Platz im päpstlichen Lehramt ein wie Josef, ihr Bräutigam“, betont Franziskus und erklärt weiter: „Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten finden.“ Der Papst lädt ein, in Josef unter anderem einen „Vater im Erbarmen“ zu sehen, der Jesus das Gehen beigebracht hat, ihn auf seine Arme nahm und ihn Gottes Barmherzigkeit lehrte, und hebt dann hervor, wie wichtig es ist zu lernen „unsere eigene Schwäche, unsere eigene Zerbrechlichkeit innerlich anzunehmen“.

„Vater im Schatten“

Zudem ist Josef ein „Vater im Schatten“. „Vater zu sein bedeutet, das Kind an die Erfahrung des Lebens, an die Wirklichkeit heranzuführen. Nicht, um es festzuhalten, nicht, um es einzusperren, nicht, um es zu besitzen, sondern um es zu Entscheidungen, zur Freiheit, zum Aufbruch zu befähigen“, bemerkt der Nachfolger Petri und lobt den heiligen Josef, der es immer verstanden hat, zur Seite zu treten.

Anlässlich dieses besonderen Jahres zu Ehren des Heiligen Josef hat der Hardheimer Hobby-Schnitzer Stefan Englert wieder eine Josef-Statue handgeschnitzt. Normalerweise würde er diese am Josefsmarkt ausstellen, zumal der Heilige Josef auch der Namensgeber des seit 1766 vom Würzburger Fürstbischof genehmigten Marktes ist. Corona-bedingt fällt der Markt 2021 aus.

Werkzeuge seine Attribute

Die Zimmermannswerkszeuge, wie Axt, Säge oder Winkelmaß sind seit dem späten Mittelalter die Attribute des Heiligen Josef. Manchmal ist er auch mit dem Jesuskind auf dem Arm abgebildet, wie in der Pfarrkirche St. Alban.

Er ist der Schutzpatron der gesamten Katholischen Kirche. Der Heilige Josef ist der Patron der Arbeiter, Handwerker, Holzhauer, Schreiner, Wagner und Zimmerleute, Eheleute, Familien, Jungfrauen, Kinder und Waisen. Sein Namenstag wird am 19. März begangen. En