Besondere Weihnachtsüberraschung für fleißige Helfer

Hardheim/Höpfingen. Dass es in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland viele Menschen gibt, deren Engagement anderen die Seele wärmt, soll mit der Dankaktion der Kirchengemeinde verdeutlicht werden.

Auf Anregung des Gemeindeteams Gerichtstetten hatten sich der Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam in Zusammenarbeit mit Sabina Heck-Kuhn als Ehrenamtskoordinatorin eine besondere Weihnachtsüberraschung für die zahlreichen Ehrenamtlichen ausgedacht.

In den unterschiedlichsten Bereichen stellen sich hier über 700 Gemeindemitglieder als Ehrenamtliche zur Verfügung. Ganz gleich ob dies in einem zeitlich gut abgegrenzten, regelmäßigen Einsatz stattfindet, oder die Entscheidung ist, einen Großteil der Freizeit dafür einzubringen.

Mit über 700 Ehrenamtlichen setzen sich etwa elf Prozent der Gemeindemitglieder in der Sorge für die Mitmenschen, Gestaltung und Leitung von Gottesdiensten, Glaubensweitergabe, in Kinder- und Familienarbeit, bei der Pflege von Kirchen, Kapellen und Bildstöcken, in der Verantwortung für Gruppen, Kreise und kirchlichen Vereinen oder in ganz praktischen Arbeiten ein. Dabei sind viele sogar in mehreren Bereichen aktiv. Beeindruckend war für das Team um Sabina-Heck Kuhn, FSJ-Kraft Melissa Merkel und Claudia Beger allein schon die Zahl der Päckchen, als diese zur Abholung bereit im Pfarrhaus gerichtet waren.

Im Vorfeld wurde von langer Hand in den Gemeindeteams und Gruppierungen um die Aktualisierung der vorhandenen Listen gebeten. Immer wieder konnten Nachmeldungen und Veränderungen im Sekretariat von Eva Seufert eingepflegt werden, da beim näheren Hinschauen wieder ein neues Feld entdeckt wurde, in dem Menschen im Hintergrund, ihren Beitrag für die Gemeinschaft und den Glauben leisten.

Für die neu eingerichtete Stelle der Ehrenamtskoordinatorin bietet dies eine gute Grundlage um einen Überblick über die Ehrenamtsstrukturen in der Seelsorgeeinheit zu gewinnen.

Die Seele wärmen

Für das Team ist die Aktion noch lange nicht abgeschlossen, soll sie doch den Blick für das Ehrenamt schärfen. Die Seele wärmen und danke sagen, das soll das kleine Dankeschön, dem ein Gutschein beigefügt ist. Das Hauptgeschenk war, den aktuellen Lieferengpässen geschuldet, nicht mehr vor Weihnachten lieferbar und wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgegeben.