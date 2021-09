Waldstetten. Auf 50 gemeinsame Jahre blicken am heutigen Samstag Rosel und Willi Böttcher aus Waldstetten zurück: Im Kreise der Familie begehen sie das Fest der Goldenen Hochzeit. Beide sind echte „Stedemer“: Der mit fünf Geschwistern aufgewachsene Willi Böttcher wurde dort am 17. November 1946 geboren, seine Frau am 29. Mai 1950. In Waldstetten lernten sie sich auch kennen und heirateten am 25. September 1971 vor Ort.

Beruflich waren sie an verschiedenen Stellen tätig: Nach seiner in Walldürn absolvierten Metzgerlehre war Willi Böttcher ab 1964 bei der Stuttgarter Niederlassung der Firma Preussag im Pipeline-Bau tätig; danach arbeitete er bei der Buchener Baufirma Mackert und bis zum Ruhestand 2005 als Wachmann im Walldürner Braun-Werk (heute Procter & Gamble).

Rosel Böttcher absolvierte nach der hauswirtschaftlichen Berufsfachschule eine Ausbildung als Verwaltungsangestellte bei der damals noch selbstständigen Gemeinde Waldstetten und wechselte danach auf die Gemeinde Hardheim, wo sie einige Jahre arbeitete. Es folgten Anstellungen bei der Firma Binder-Elektronik in Waldstetten sowie der Gemeinde Höpfingen; in den Ruhestand ging die Jubilarin 2010.

Ihre Freizeit gehört neben der Familie mit zwei Söhnen und einer Tochter sowie sieben Enkelkindern auch den Vereinen: Willi Böttcher gehört seit Jahrzehnten der Freiwilligen Feuerwehr an und liebt das Arbeiten im Wald; seine Frau war Mitglied des Pfarrgemeinderats und arbeitete im Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft mit. Bis heute singt sie im Gesangverein „Frohsinn“, verbringt aber auch gerne Zeit im Garten.

Anlässlich der Goldenen Hochzeit, zu der auch die Fränkischen Nachrichten beste Glück- und Segenswünsche aussprechen, findet am heutigen Samstag um 11 Uhr ein Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Justinus statt. ad