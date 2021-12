Bei Studienfahrt auf Zeitzeugen getroffen

Hardheim. Die beiden 10. Klassen der Walter-Hohmann-Realschule besuchten Ende Oktober das ehemalige Konzentrationslager (KZ) Buchenwald in Weimar. Nach einer dreistündigen Busfahrt durften sich die Schüler zunächst in der Stadt umschauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Anschließend fuhren wir zum Konzentrationslager. Dort schauten wir erstmal einen Film aus der damaligen Zeit. Dieser schockte uns alle“, so Nele Stancl und Anastasia Hartmann in ihrem Bericht, und weiter: „Im Film erzählten Zeitzeugen, wie schlimm es ihnen und ihren Angehörigen in der Kriegszeit erging. Mit einem komischen Gefühl verließen alle den Kinosaal und starteten die Führung, welche unser Geschichtslehrer Herr Gärtner übernahm. Unser erster Stopp war das Eingangstor des Hauptlagers. Im Tor waren die Worte ’Jedem das seine’ eingraviert – eine belastende Redewendung aus der früheren Zeit (...) Als nächstes schauten wir uns eine Gedenktafel an und marschierten zur großen Kleiderkammer, die zu einem Museum umgebaut wurde (...).“

Nächstes Ziel war das Krematorium, „vor dem die meisten ein wenig Respekt hatten. Die Vorstellung, dass dort unschuldige Menschen grundlos getötet wurden, ist sehr traurig und unverständlich (...). In einer Reihe standen zwei Blöcke mit jeweils drei Verbrennungsöfen. Alle waren geschockt. Viele fühlten sich unwohl und hatten ein komisches Gefühl im Bauch (...). Als wir das Gebäude verließen, wurde uns noch von der Schießanlage berichtet (...). Auf dem Weg zu unserem Bus haben wir uns noch den Wachturm angeschaut (...)

Der Besuch des Konzentrationslagers war ein sehr interessantes und aufregendes Erlebnis für alle. Ein großes Dankeschön an Herr Gärtner und Herr Schobel, die mit uns die Studienfahrt unternommen haben. Vor allem aber auch an die Arnold-Hollerbach-Stiftung, welche unsere Fahrt unterstützt hat.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2