Bei Picknickkonzert Spendenerlös von 2500 Euro erzielt

Waldstetten. Der Spendenaufruf der Musikkapelle Waldstetten für die Flutopfer im Ahrtal stieß auf große Resonanz. Durch Barspenden sowie Einnahmen aus dem Getränke- und Brötchenverkauf beim Picknickkonzert wurde ein Spendenerlös von 2500 Euro erzielt. Hinzu kommen noch Einzelspenden von über 1000 Euro, welche direkt auf das Hilfskonto eingezahlt wurden.

Die Spendengelder werden der Orchestervereinigung Calmbach (OVC) zur Verfügung gestellt, welche die Aktion „OVC hilft Walporzheim“ ins Leben gerufen hat. Durch mehrere Ausflüge der OVC ins Ahrtal und Auftritte bei Weinfesten in Walporzheim bestehen langjährige Verbindungen und Freundschaften zu den Menschen vor Ort.

„Als wir von der Aktion unserer Musikfreunde aus Calmbach gehört haben, war schnell klar, dass wir diese unterstützen wollen“, so der Vorsitzende der Musikkapelle, Alexander Wörner. „Ich bedanke mich bei allen Spendern und Musikern. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag leisten können, damit den Menschen in Not geholfen wird.“ Die Spendengelder werden den Familien zur Verfügung gestellt, welche keine Versicherung haben und denen, deren Häuser unbewohnbar sind und abgerissen werden müssen.

Der Ortsvorsteher von Walporzheim, Gregor Sebastian, bedankte sich bei Nadja Ziefle, Vorsitzende der OVC, und Alexander Wörner für ihre Hilfsbereitschaft und Unterstützung zum Wiederaufbau des Weindorfes. Das vorläufige Spendenergebnis der gemeinsamen Aktion beträgt 14 000 Euro. Hiervon stammen 5500 Euro aus dem Spendenerlös des Benefizkonzerts der OVC Calmbach und 2500 Euro aus dem Spendenerlös des Picknick-konzerts der Musikkapelle Waldstetten sowie Einzahlungen auf das Spendenkonto in Höhe von 6000 Euro.

