Bei Lektüre auf Raumfahrtpionier gestoßen

Hardheim. Harald Götzelmann, Freund der Kunst und Natur, feiert an diesem Mittwoch in seiner Heimatgemeinde Hardheim seinen 80. Geburtstag. Er ist ein Nachfahre des langjährigen Bürgermeisters Franz Alois Barth (1832 bis 1897) und entstammt einer alteingesessenen Hardheimer Familie.

Bekannt wurde Götzelmann als junger Student, als er anlässlich der ersten Mondlandung 1969 einen Zeitungsartikel der „Süddeutschen Zeitung München“ an den damaligen Bürgermeister der Gemeinde Hardheim, Kurt Schmider, schickte. Darin stand unter anderem geschrieben: „... vor 45 Jahren in Essen erdacht ... schwierige Aufgaben des Raumfahrtprogramms... deutscher Ingenieur berechnet den dritten Weg...“.

Harald Götzelmann feiert in Hardheim seinen 80. Geburtstag. © Englert

Diesem Artikel war auch zu entnehmen, dass „dieser deutsche Ingenieur“ in Hardheim im Odenwald geboren sein sollte. Damit sorgte Götzelmann für die Entdeckung des großen Sohnes für die Gemeinde Hardheim, welcher bis dahin – außer einem Hinweis 1958 aus den USA – unbekannt war. Beim Lesen des Artikels habe er gleich an seine Heimatgemeinde gedacht – und dass „dieser Raumfahrtpionier“ etwas Besonderes für sie darstellen würde. Deshalb schickte er den Bericht auch postwendend an den Bürgermeister. Heute freut sich Götzelmann, dass er damit einen wichtigen Beitrag für die Gemeinde Hardheim und ihre Außenpräsentation geleistet hat.

Geboren wurde Harald Götzelmann am 26. Oktober 1942, wie damals viele Hardheimer, in Würzburg als Stammhalter seiner Eltern Alfred und Hilde Götzelmann, geborene Barth. Nachdem er am Burghardt-Gymnasium in Buchen sein Abitur abgelegt hatte, studierte er in Freiburg und München Theologie. Als Diplom-Theologe schloss er in München sein Studium ab.

Als Exportleiter war er anschließend bei diversen Firmen tätig, ehe er 1979 zur Berthold AG in Berlin wechselte. Dort baute er ein weltweites Vertriebsnetz auf und war auf allen Kontinenten unterwegs. 1994 ging er als Direktor in den vorgezogenen Ruhestand. Seit Jahren sammelt der in Berlin lebende Götzelmann Kunst. Einigen Berliner Museen hat er Kunstwerke geschenkt, so dem Stadtmuseum Berlin ein Gemälde aus dem Jahr 1946 und dem Bröhan-Museum eine Gläser-Sammlung aus den 1920er Jahren. 2017 haben er und seine Schwester der Gemeinde Hardheim zwei wertvolle Familienerbstücke, ein Diorama aus 1875 von Hardheim und ein kleines Ölbild vom Hardheimer Schloss mit Alpengarten aus dem Jahr 1900, geschenkt.

Zu seinem Geburtstag, den er in seiner Heimatgemeinde verbringt, gratulieren neben seiner Schwester, dem Schwager und den beiden Neffen mit Familien auch viele Weggefährten. Die FN schließen sich gerne an. En