Bei Hardheim gibt es eine einzigartige Orchideenwelt zu bestaunen

Hardheim. Dass die Gemeinde Hardheim mit ihren Ortsteilen und hier insbesondere das obere Erfatal, eine einzigartige Natur zu bieten hat, lässt sich jetzt wieder feststellen.

AdUnit urban-intext1

Eine Hummel-Ragwurz im Naturschutzgebiet Wacholderheide bei Hardheim. © Torsten Englert

Rund um Hardheim fangen die Orchideen und Knabenkräuter wieder an zu blühen und die Wanderer haben die Chance, und können die Artenvielfalt dieser seltenen Pflanzen, wie beispielsweise der Bienen-Ragwurz, Fliegen-Ragwurz und das Knabenkraut, bestaunen.

Das Knabenkraut mit seinen verschiedenen Unterarten gehört zu den wenigen Orchideen, die in Mitteleuropa heimisch sind. Da das Knabenkraut sehr selten geworden ist, steht es streng unter Naturschutz. Die Hummel-Ragwurz (Ophrys fuciflora) mit ihrer Farbenvielfalt sticht hier besonders heraus. Sie haben vier bis sieben grundständige, lanzettliche, blaugrüne Laubblätter, die vier bis zehn Zentimeter lang werden. Der locker aufgebaute Blütenstand enthält zwei bis zehn Blüten. Die sehr hübschen, bunten Blüten sind in der Färbung und besonders in der Zeichnung variabel. Die eiförmigen Kelchblätter sind etwa zehn bis 14 Millimeter lang, spreizend bis etwas rückwärts gerichtet, und meist rosa, selten heller.

Das Säulchen ist stumpf geschnäbelt, mit roten Staminodialpunkten im Narbenbereich.

AdUnit urban-intext2

In den Pfingstferien und über den bevorstehenden Fronleichnamstag lohnt sich also ein Ausflug in die Flora und Fauna von Hardheim und seiner Umgebung. En