„Nach der Wahl ist vor der Wahl.“ Unter diesem Aspekt kümmern sich die politisch Verantwortlichen aller Couleur, hauptsächlich die vor Ort zuständigen, in ihrem Wahlkreis während der „ganzen Wahlperiode“ um Land und Leute, um ihre Anliegen und Sorgen.

Ständig kommen zu entsprechenden Unternehmungen auch landes- und bundespolitische Vertreter hinzu. Deshalb ärgere ich mich und kritisiere, wenn, wie auch in diesen Berichten, der Begriff „Wahlkampf“, nicht von Veranstaltern, sondern von den Berichterstattern und den Interviewten geboren, danach aber immer wieder herablassend, despektierlich, negativ und Häme verteilend verwandt wird.

Bei der besagten Online-Konferenz, ich war einer der Teilnehmer, hatten Minister Peter Hauk und Landrat Dr. Achim Brötel (war auch bei Veranstaltungen anderer Abgeordneter) die Gesamtsituation der Bundesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis und der Region angesprochen, dabei auch die Ortsumgehungen Neckarburken und Hardheim und die dringende Notwendigkeit in beiden Fällen Staatssekretär Steffen Bilger gegenüber unterstrichen.

Der verwies auf den Ist-Zustand, Hardheim sei in der vorletzten Kategorie der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2030, indem ausdrücklich ein Planungsrecht verankert sei. Die Prioritätenliste der Planungs- und Ausbaustellen entscheide jedoch nicht der Bund, vielmehr das Land und dort das Verkehrsministerium. Es gelte einmal mehr, dort anzusetzen.

Die Attribute „aufgeploppt“, „Steilvorlage“, „so sieht’s wirklich aus“, „Schwarzen Peter gegenseitig zugespielt“ – und dazwischen immer wieder alles wegen des „Wahlkampfes“ stammen aus der Berichterstattung und nicht aus der Konferenz.

Gerade der Begriff „Wahlkampf“ wurde häufig, besonders auch in mehreren Stellungnahmen von interviewten Personen, immer wieder als negativer, flacher Rundumschlag verwendet, der dem Ganzen eine nicht glaubwürdige und nicht ernsthafte Note unterstellt.

Gerne möchte ich einmal an zwei Beispielen überzeichnet den negativen Umgang festmachen und darstellen, damit die Beteiligten merken, wann und wo’s wehtut.

Der Hardheimer BdS-Vorsitzende hat dieses Thema privat begrüßt, jedoch dann als „Wahlgeschenk verbucht“. Für den BdS meint er, „die einen sagen so und die anderen sagen so“. Wenn ich also nicht so oder so sage, haben wir nichts verkehrt gemacht.

Nachdem Hardheims Altbürgermeister das Thema laut Presse von seiner Couch aus historisch aufgearbeitet hatte, gelang es dem heutigen Bürgermeister nach viertägiger Bedenkzeit nach seinen Worten, dieses völlig unerwartete wiederbelebte Thema auf einer fast ganzen Zeitungsseite am letzten Tag vor der Wahl sehr aufschlussreich mit aktuellen Informationen des letzten Jahrzehnts zu klären. Und nun wartet er, ob es „ ernste Bemühung oder Wahlkampf“ war.

Es tut mir leid, aber ich möchte auch mal despektierlich sein. Ich fordere: Wenn der Schnitzweg fertig ist, muss der Kopf wieder frei sein für die Ortsumgehung.

Sie muss kommen, mit oder ohne „Wahlkampf“.