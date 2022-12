Begeisterung fürs Spiel mit dem kleinen Ball geweckt

Hardheim. Kurz vor Weihnachten erlebten die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule in Hardheim eine schöne Überraschung: Geleitet durch Alexander Murek vom Schnuppermobil des Deutschen Tischtennisbundes, erwartete sie in der Sporthalle statt üblichem Unterricht ein überaus spannender Einblick in die schnellste Rückschlagsportart der Welt.

Der regeltechnischen Einweisung folgte schon bald eine unterhaltsame Aufschlagdemonstration. Mit Unterstützung des Trainers Oliver Kropf vom TV Hardheim und FSJl’er Noah Böhrer wurde den Kindern nicht nur die richtige Schlägerhaltung nähergebracht: Sie erhielten auch viele spielerische Einblicke. Auf dem Programm stand zunächst das Ballhochhalten mit ansteigender Schwierigkeit zur Schulung des Ballgefühls. Danach erwarteten die Kinder mehrere Stationen, an denen sie sich versuchen konnten. Zum einen wurde an besonders kleinen Tischtennistischen gespielt. Des Weiteren stand eine professionelle Ballmaschine zur Verfügung. Und es Bestand die Möglichkeit, einfach mal gegen die Trainer zu spielen. Stets wurden die Mädchen und Jungen mit profunden, leicht verständlichen Tipps von Alexander Murek unterstützt.

Nach einer Stunde war diese tolle Erfahrung leider für die Kinder schon wieder vorbei. Das Interesse wurde jedoch geweckt: Nun besteht die Möglichkeit, den Tischtennissport bei der Tischtennisabteilung des TV Hardheim weiter auszuprobieren. ad