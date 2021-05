Aus Neuburg an der Donau war am Samstag die Bayrische Honigkönigin Katharina II. angereist, um sich im „Honiglädchen“ des Bio-Imkers Marcel Willared ein Bild über die Entstehung des Fenchelblüten-Honigs zu machen – und am Tag der Artenvielfalt die Situation der Bienen sowie der Insekten in Deutschland zu beleuchten.

Wie der Kontakt entstand? Katharina Gegg war Mitglied einer

...