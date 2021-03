Hardheim. In den vergangenen zwei Wochen waren Mitarbeiter einer Fachfirma am „Eirich-Areal“ in Hardheim fleißig: Die Baumfällarbeiten zur Ansiedlung des Lebensmitteldiscounters Aldi-Süd in der Würzburger Straße sind nahezu abgeschlossen. Der benachbarte Gebrauchtwagenhändler hatte hierfür seinen Ausstellungsplatz zeitweilig geräumt, das Bauvorhaben lässt sich nun recht eindeutig erahnen.

Rund 1200 Quadratmeter groß

Der Bau des 1200 Quadratmeter großen Markts wurde im Mai 2020 vom Hardheimer Gemeinderat gebilligt (die FN berichteten). Neben dem Lebensmittelmarkt soll dort auch ein etwa 3600 Quadratmeter großes Wohngebiet entstehen.

In der entsprechenden Gemeinderatssitzung freute sich Bürgermeister Volker Rohm, dass Aldi ins Zentrum der Erftalgemeinde umsiedeln will und betonte, dass der geplante Umzug vom derzeitigen Standort im Gewerbegebiet „Tiefer Weg“ (Ignaz-Schwinn-Straße) im Einklang mit dem Einzelhandelskonzept des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn stehe.

Der Zeitpunkt der Umsiedlung ist noch nicht absehbar, auch ein konkreter Bauantrag liegt noch nicht vor. Übrigens: Aldi selbst hatte in der Gemeinde Hardheim vor 30 Jahren, also 1991, den mehrfach erweiterten Standort im Gewerbegebiet „Tiefer Weg“ als einen seiner ersten Märkte des Neckar-Odenwald-Kreises eröffnet. ad/mg