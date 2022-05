Bagger und Bau-Quiz für Lehrkräfte

Hardheim. „Rauf auf den Bagger“ hieß es dieser Tage bei einer Betriebsbesichtigung für die zwölf Teilnehmer des Netzwerks „Schule-Wirtschaft“ im Neckar-Odenwald-Kreis. Ergänzend zu praxisnahen Informationen rund um das Thema Bauen sowie die Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten nutzen sie die Chance, die eigene Kompetenz auf dem Bagger zu testen.

Nach einer kurzen Besichtigung der Büro-Räume in der Hans-Scheibel-Straße ging es vorbei an einer Hollerbach-Baustelle zum Betriebshof der Unternehmensgruppe auf dem Gelände der ehemaligen Nike-Raketenstellung der Amerikaner.

Dort tauschten sich die Teilnehmer mit Architekt und Betriebsleiter Stefan Frank und seinem Team zu Bauberufen, Anforderungen an interessierte Schüler sowie zur Ausbildung bei Hollerbach-Bau aus.

Angeleitet vom Auszubildenden Daniel Schneider kletterten die Teilnehmer selbst auf den Fahrersitz eines frisch gewarteten Baggers und schaufelten Erde – mehr oder weniger zielgenau – in Kübel. Geschickt verknüpften Jonas Seitz und Annemarie Steger die Wissensvermittlung mit einem Quiz, so dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kam.

Bei der Hollerbach-Gruppe ist eine Ausbildung in der kompletten Bandbreite an Bauberufen möglich. Diesbezüglich stellte Stefan Frank heraus, dass motivierte Jugendliche immer einer Chance bei der Hollerbach-Gruppe bekommen. Dabei stehen Schulnoten nicht im Vordergrund, vielmehr komme es auf einen freundlichen und engagierten Charakter an.

Interessierte können sich bei Stefan Frank und seinem Team unter myjob@hollerbach-gruppe.de melden. Mehr Infos zu den Ausbildungsberufen finden Interessierte unter: www.hollerbach-bau.de/contact.html.

