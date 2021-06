Als Sommerstück für die ganze Familie zeigt die Badische Landesbühne in dieser Freilichtsaison „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“. Das Stück wird am Donnerstag, 1. Juli, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Hardheim zu sehen sein: Knirps ist überzeugt, dass ein Raubritter in ihm steckt. Er reißt aus und will Knappe des berüchtigten Rodrigo Raubein werden. Dieser fordert eine Mutprobe.

