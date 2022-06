Badische Büffel im Panzergefecht im norddeutschen Munster

Hardheim/Munster. Zwei fordernde Ausbildungswochen vom 11. bis 27. Mai im Schießübungszentrum Munster liegen hinter den Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 363. Der erste Übungsdurchgang an der zentralen Ausbildungseinrichtung der Panzertruppe für die Ebene Kompanie stellte einen weiteren bedeutenden Schritt zum Herstellen der Einsatzbereitschaft dar.

Seit dem Aufstellungsappell des Panzerbataillons 363 am 3. April 2020 in Hardheim (die FN berichteten) wurde alles auf diese zwei Wochen ausgerichtet. Trotz der Covid-19-Pandemie, den damit verbundenen Amtshilfeeinsätzen und den krankheitsbedingten Ausfällen von Personal war es im Mai soweit: Zwei Kompanien des jüngsten Panzerbataillons der Bundeswehr haben den ersten „Stresstest“ gemeistert. In der zentralen Ausbildungseinrichtung der Panzertruppen für die Ebene Kompanie, dem Schießübungszentrum der Panzertruppenschule im norddeutschen Munster, wurden sie auf Herz und Nieren getestet.

„Stresstest“ gemeistert

Ziel dieser Kompanieausbildung ist es, Offiziere und Unteroffiziere als militärische Führer unter allen möglichen Aspekten eines Gefechtes zu fordern. Dazu gehören körperliche Belastung und psychischer Druck.

In zwei intensiven Ausbildungswochen übten die „Dritte“ und „Vierte“ Kompanie den Angriff beziehungsweise die Verzögerung.

Hierbei geht es darum, Raum aufzugeben, den Gegner abzunutzen und damit Zeit für einen späteren Gegenangriff zu gewinnen. Um die Schlagkraft beziehungsweise den Einsatzwert der Kampfpanzer zu erhöhen, wurden die Kompanien mit Panzergrenadieren des Panzergrenadierbataillons 371 aus Marienberg (Erzgebirge) verstärkt. Weiterhin haben Teile des Pionierbataillons 4 aus Bogen, des Artilleriebataillons 131 aus Weiden in der Oberpfalz und Sanitätskräfte aus Hammelburg die Kampfkompanien unterstützt.

Da die große Übungstruppe koordiniert und versorgt werden muss, haben auch Teile des Bataillonsstabes, der 1. Kompanie des Panzerbataillons 363 sowie Instandsetzungskräfte des Logistikbataillons 131 aus Bad Frankenhausen auf den Übungsplatz verlegt. Insgesamt haben somit 455 Soldaten unter der Führung des Panzerbataillons 363 das hochintensive Gefecht mechanisierter Truppen geübt.

In dem Ausbildungs- und Übungsdurchgang im Schießübungszentrum wurde intensiv das Zusammenspiel von Panzern, Panzergrenadieren und sogenannten Kampfunterstützern (Pioniere, Artilleristen, Logistiker und Sanitätern) trainiert, denn: Ohne Diesel läuft kein Panzermotor, ohne Pioniere ist jede Minensperre unpassierbar, ohne Sanitäter bleiben die Verwundeten unversorgt und ohne Artillerie keine Feuervorbereitung beziehungsweise -unterstützung. Die Zusammenarbeit aller Fähigkeitsprofile verlangte von den Kompaniechefs, dass sie die jeweiligen Kampf- und Vorgehensweisen aller beteiligten Einheiten genau kennen und zielgerichtet einsetzen können.

Ein gelungener Angriff oder eine erfolgreiche Verzögerung sind stark abhängig von den Informationen über die feindlichen Kräfte: Wo befindet sich der Feind, wie stark ist er und über welche Waffen verfügt er? In einem Panzerbataillon werden diese Informationen vornehmlich über den sogenannten „Aufklärungs- und Verbindungszug“ beschafft. Ob mit leichten Fahrzeugen, zu Fuß oder aus der Luft (per Drohne): Sie sind spezialisiert auf das Sammeln von Informationen über gegnerische Kräfte.

Sehen, aber nicht gesehen werden

Dabei gilt für sie die Prämisse: „Sehen, aber nicht gesehen werden!“ Auf der Grundlage der gesammelten Informationen konnten die Kompaniechefs die Absichten des Gegners besser einschätzen und dementsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

Der Kommandeur des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Pascal Pane, ist mit dem Ausbildungsergebnis der Panzerkompanien zufrieden und sagt zum Abschluss: „Trotz der kurzen Zeit der Aufstellungsphase und den Herausforderungen durch die Auswirkungen der Pandemie, haben Sie die Ausbildungsziele erreicht. Das war bereits heute schon ein wichtiger Schritt, mit Blick auf den kommenden Einsatz als enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen, ab August 2023. Sie können Stolz auf Ihre gezeigten Leistungen sein.“

Für die Männer und Frauen des Panzerbataillons 363 geht es mit dem straffen Ausbildungs- und Übungsprogramm auch nach dem erfolgreichen Aufenthalt im Schießübungszentrum der Panzertruppen weiter. Bereits im Juli steht der nächste Truppenübungsplatzaufenthalt in Grafenwöhr an. Hier wird die 2. Panzerkompanie zum ersten Mal nach der Aufstellung im Oktober 2021 zum Panzerschießen kommen. Die 3. Kompanie wird, gemeinsam mit Panzergrenadieren, weiter Fahrt aufnehmen und Gefechtsschießen durchführen – ein weiterer Schritt in Richtung Litauen.