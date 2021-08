Auto nach Unfall ein Totalschaden

Hardheim. Zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und Pkw kam es Donnerstagnachmittag bei Hardheim auf der Landesstraße in Richtung Miltenberg, teilte die Polizei mit.

Der 75-jährige Fahrer eines Daimlers kam gegen 16.10 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache zwischen Hardheim und der Abzweigung Dornberg im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte das Auto seitlich mit einem aus Richtung Miltenberg entgegenkommenden Wohnmobil und dessen Anhänger.

Bei dem Zusammenstoß riss die linke Seitenwand des Wohnmobils auf. Der Fahrer des Daimlers sowie dessen Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt. Der Schaden an dem Wohnmobil und dem mitgeführten Anhänger wird auf circa 70 000 Euro geschätzt. An dem Daimler entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 30 000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste diese für über zwei Stunden gesperrt werden. Bild: Adrian Brosch