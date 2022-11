Auto brennt bei Tankstelle

Hardheim. Ein brennendes Auto in der Nähe einer Tankstelle – solch ein bedrohliches Szenario erlebten Passanten und Anwohner am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr auf dem Gelände des Autohauses „Gärtner“ in Hardheim. Doch dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Abteilungswehren Hardheim und Schweinberg bestand keine Gefahr für die Tankstelle oder die Werkstatthalle auf dem Firmen-Gelände.

Und das war geschehen: Ein Opel-Lenker hatte während der Fahrt einen technischen Defekt an seinem Auto festgestellt. Er fuhr seinen Wagen deshalb zur Vertragswerkstatt in Hardheim, wo der Pkw Feuer fing. „Der Fahrer hat noch sehr gut reagiert und das Auto ein Stück weg von Fahrzeugen auf dem Hof und der Werkstatthalle geschoben“, berichtete Michael Seyfried, Kommandant der Hardheimer Feuerwehr, auf FN-Nachfrage. Da ein Eingreifen mit Feuerlöschern nichts half, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Ein Auto brannte in der Nähe der Esso- Tankstelle in Hardheim. © Feuerwehr

Als die beiden Abteilungswehren mit 25 Mann am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Auto unter „Vollbrand“, wurde aber von den Wehrmännern fix gelöscht. mf