Auswahl der Heilkräuter genau festgelegt

Erfeld. Am 15. August wird das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, oder volkstümlich Mariä Himmelfahrt gerade hier im „Madonnenländle“ noch in vielen katholischen Gemeinden gefeiert. Weitere Bezeichnungen sind Großer Frauentag, Maria Würzweih oder Büschelfrauentag. Auf Grund des Priestermangels wird in den einzelnen Filialgemeinden der Seelsorgeeinheiten das Fest in der Woche vor und nach dem eigentlichen Feiertag begangen.

Am Donnerstag wurde in der Filialkirche St. Wendelin in Erfeld Mariä Himmelfahrt gefeiert. Den Festgottesdienst hielt der Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, Pfarrer Christian Wolff.

Vorausgegangen war am Tag davor eine Kräuterwanderung der katholischen Frauengemeinschaft Erfeld unter sachkundiger Führung von Eva-Maria Frank und Simone Zuber und Beteiligung aus der Bevölkerung. Die Auswahl der Heilkräuter ist je nach Landstrich genau festgelegt und beträgt nach der Zahlensymbolik zwischen sieben und 99. In Erfeld gehören in den Würzbüschel laut dem Heimatkundler Robert Hensle Dinkel, Hafer, Korn, Weizen, Gerste, Königskerze, Schafgarbe, Muttergotteskissele, ein Gebilde am Hagebuttenstock, Maria Bettstroh, Tausendguldenkraut, Wilden Hopfen, Katzenpfötle, Donnerdistel dreizink, Fuchsenschwanz, Wermut, Johanniskraut, Goldrute, blauen und roten Klee, Apfelstecher, Blutströpfle, Taubenköpfle, Hasenmäulchen und Sommerastern.

Natürlich gibt es je nach Familien auch andere Zusammensetzungen. Aufgehängt wurde der Würzbüschel im Dachstuhl oder im Herrgottswinkel und das Haus und die Familie zu schützen, insbesondere vor Blitzeinschlag bei Gewittern. Nach einem Erfelder Brauch wurde der Würzbüschel beim Herannahen eines Gewitters mit Dreikönigswasser bespritzt und mit dem Büschel in die Richtung des Gewitters gezeigt und der folgende Segensspruch gesprochen: „Heiliger St. Veit, treib das Gewitter weit, heilige Mutter Anne, treib die Gewitter danne, heiliger St. Steffe hilf, dass sie nit treffe.“

Segensgebet

Ein Segensgebet aus dem 10. Jahrhundert lautet: „Allherrschender Gott, den Menschen Urheber alles Heils und aller Gesundheit, du Arzt für Seele und Leib, in unerforschlicher Weisheit hast du eine Fülle von Pflanzen als heilwirkende Medizin für die Kranken geschaffen. Wir bitten dich: Erfülle die Kräuter, die du geschaffen hast, mit deinem heilsamen Segen; und jedem Kranken, der sie braucht, seien sie Arznei für den Leib und Kraft für die Seele, auf daß er dir Dank abstatte und alle Geister loben unseren Herrn Jesus Christus.“

Das Fest Mariä Himmelfahrt war insbesondere in der Ostkirche ein Feiertag. Seit ungefähr dem 7. Jahrhundert wurde es auch in der Westkirche am 15. August als Festtag übernommen.

Dieses ursprünglich mehr allgemein gehaltene Marienfest geht auf den „Tag der Gottesmutter Maria" zurück, der seit der Mitte des 5. Jahrhunderts in einem Lektionar aus Jerusalem bezeugt ist. Die Prozession um die Kirche oder durch die Natur ist seit Papst Sergius I. (687 bis 701) überliefert. Seit Papst Hadrian I. (772 bis 795) ist die Festbezeichnung „Aufnahme der heiligen Maria" üblich.