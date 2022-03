Aussagekräftiges Bild von Projekten

Hardheim. Als immerhin 27 Seiten „starken“ Vorgeschmack auf die für den 10. März angesetzte Generalversammlung des Museumsvereins Erfatal legte der Vorstand mit der „Museumsinfo 2021“ seinen Jahresbericht vor, um den Mitgliedern ein aussagekräftiges Bild von den trotz coronabedingter Einschränkungen realisierten Projekte und Aktionen zu zeichnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei größere Ausarbeitungen

Die Berichte der einzelnen Arbeitskreise Astronomie, Museum und Denkmalpflege sowie der Vorsitzenden Ortrud Biller zum Vereinsjahr 2021 an sich werden heuer durch zwei größere Ausarbeitungen ergänzt.

Zum einen setzte sich Hans Sieber mit dem Ende des deutsch-französischen Kriegs vor 150 Jahren (1870/71) auseinander.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausführlich ging er dabei vor allem auf die Hardheimer Kriegsteilnehmer ein, an die bis heute das markante, von der Walldürner Straße 1954 an seinen aktuellen Standort versetzte Denkmal in der Bretzinger Straße erinnert.

Zum anderen beinhaltet das reichhaltig bebilderte Heft eine Chronik Peter Billers. Unter dem Titel „Anfänge eines deutschen Nationalstaats – Vom Flickenteppich zum Bewusstsein einer Nation bis zur Bundesrepublik“ spannt er den Bogen vom deutsch-französischen Krieg 1870/71 über die deutsche Reichsgründung mit der Kaiserproklamation in Versailles und seiner Tragweite bis zum demütigenden Friedensvertrag von Versailles 1919, der deutsch-deutschen Teilung mit Bundesrepublik und DDR sowie der Wiedervereinigung 1989/90. ad