„Jesus lebt“: Als Inbegriff österlicher Freude stehen die beiden Worte stellvertretend für eines der höchsten christlichen Feste.

AdUnit urban-intext1

Hardheim. „Jesus lebt“: Das war am Samstag vom Hardheimer „Drachenfliegerberg“ aus weiter Ferne zu lesen. Dafür stand die bemerkenswerte Aktion der Pfadfinder der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim. Denn: Rund 250 Wachsfackeln „malten“ am Karsamstag den Schriftzug „Jesus lebt“ sowie ein Kreuz in feurigen, knapp 15 Meter großen Lettern an die Bergwand.

„Eine ähnliche Aktion hatte bereits zu Ostern 2016 stattgefunden, konnte in dem Umfang aber erst jetzt wiederholt werden, weil zuvor die Vegetation am Hang einfach zu dicht gewesen war“, informierte Pfarrer Markus Keller.

Im letzten Jahr konnte zwar ein ähnliches Vorhaben in die Tat umgesetzt werden, doch hatte es sich hier aus Gründen des seinerzeit noch starken Bewuchses lediglich um ein stilisiertes Kreuz gehandelt. In der ihm eigenen mitreißenden Art sprach Keller von einem „leuchtenden Hoffnungszeichen inmitten der Corona-Pandemie“, das Mut machen und Zuversicht spenden solle.

AdUnit urban-intext2

„Jesus lebt – das ist die Botschaft des christlichen Osterfestes. Durch die Auferweckung Jesu von den Toten hat Gott gezeigt, dass Tod und Leid nicht das letzte Wort haben. Wer zu Jesus Christus gehört, hat vielmehr die begründete Gewissheit, dass Gott selbst aus dem Schlimmsten letztlich Gutes und Leben schafft“, betonte der Geistliche, der seit dem frühen Samstagnachmittag im Einsatz war.

25 Jugendliche im Einsatz

Er stand am Fuße des Hockenbergs und hielt über Funk die Verbindung zu den Helfern, die bei passender Witterung die Fackeln installierten.

AdUnit urban-intext3

„Im Einsatz waren rund 25 Pfadfinder unserer Kirchengemeinde – natürlich eingeteilt in getrennte Kleingruppen und unter strenger Beachtung von Abstandsregeln und Maskengebot. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei von mehreren Mitgliedern des Kirchengemeinderats“, schilderte Keller.

AdUnit urban-intext4

Mit dem Einbruch der Dunkelheit kam der große Moment: Kaum schlugen die Kirchenglocken achtmal, wurden Schriftzug und Kreuz entzündet. Begleitet vom getragenen Trompetenspiel des Walldürners Tobias Kreß nahmen einige Gläubige mit gewissem Abstand den Fußweg zum Berg auf sich und ließen die Botschaft auf sich wirken, um zumindest diese Form relativer „Normalität“ auf sich wirken zu lassen.

Auch wenn man auf den Händedruck verzichtete und sich nur von weitem einen frommen Wunsch zurief, war die österliche Freude sichtlich gegeben: Das Feuer versprühte zusammen mit der Botschaft „Jesus lebt“ eine gewisse Wärme sowie die Hoffnung auf wiederkehrende Tage mit Frohsinn und gemeinsamen Unternehmungen.

Darüber freute sich auch Pfarrer Markus Keller. „Wir hoffen, dass unser besonderes Osterfeuer etwas von dieser Hoffnung über Hardheim aufscheinen ließ“, erklärte er noch am Abend.