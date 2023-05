Auftritt von Han Solo und Schneewittchen

Höpfingen. Endlich war es wieder soweit: Das Theaterprojekt „Die verrückte Märchenshow“ wieder in der Musikscheune Höpfingen aufgeführt, die Klasse 1a der Grundschule Höpfingen präsentierte ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Mitschülern wieder ein Märchen.

In einem fünftägigen Theaterworkshop erarbeitete die Klasse spielerisch das Theaterstück: Tischlein deck Dich. Die Kinder lernten, sich auf der Bühne zu bewegen, Gefühle auszudrücken und übten das deutliche Sprechen. Begleitet und geführt wurde die Klasse dieses Jahr zum ersten Mal, von der Theaterpädagogin Ann-Kathrin Beyersdorfer.

Die Kinder suchten sich ihre Figuren selbst aus und aus dem Märchen „Tischlein deck dich“ wurde „die verrückte Märchenshow“ mit veränderten Figuren.

Viele Figuren auf der Bühne

So spielten in dem Stück Figuren wie Han Solo und Prinzessin Leya mit, ein Dinosaurier und die Biene Maja, Luigi und Prinzessin Peach, aber auch klassische Märchenfiguren wie Schneewittchen, Rapunzel und der gestiefelte Kater tauchten in der Geschichte auf.

Für die außergewöhnlich kreative Inszenierung erntete das Ensemble tosenden Applaus.

Möglich gemacht haben das Projekt der Schule wieder einige Sponsoren und die tatkräftige Unterstützung der Eltern.