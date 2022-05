Auf spielerischer Spurensuche

Hardheim. Bei der kleinen Wanderung des OWK-Wandertreff von jungen Familien am 1. Mai war der Fokus auf spielerische Spurensuche gerichtet. Ab Depot wurde in Richtung Schweinberg gewandert und Wiese und Wald erlebt. Die Kinder und Eltern erfragten bei „Wer bin ich“ Tiere im heimischen Wald. Später wurden die Spuren dazu gedeutet und Rindenrubbelbilder gemalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Waldstück wurde mit geschlossenen Augen als Barfußraupe gegangen. Beim genauso wichtigen, freien Spiel bauten die Kinder einen Astunterstand an einem Baum. Der nächste Familienwandertreff für Interessierte ist am Freitag, 24. Juni, 15.30 Uhr mit Pkw auf dem Schlossplatz. Es wird der Betrieb Sans in Walldürn besucht. Nähere Infos, Telefon 06283/227887 oder 1216.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2