Auf den Spuren der Dinos

Hardheim. Dass bei der Erschließung des Industriegebiets „Tiefer Weg“ einst rund 245 Millionen Jahre alte Saurierspuren gefunden wurden, nahm der Museumsverein Erfatal e.V. zum Anlass für einen ausgesprochen spannenden Nachmittag: Ausgehend von der Firma Leiblein gingen 34 Kinder und ihre Eltern mit fachkundiger Begleitung Dr. Rolf Hollerbachs auf „Spurensuche“ und das durchaus erfolgreich und mit viel Vergnügen.

Das Angebot verstand sich als Bestandteil des „Räder-Ritter-Raketenwegs“ (wir berichteten). Nach kurzer Begrüßung im Hause Leiblein übernahm Dr. Rolf Hollerbach die Führungen, die als kleine Spaziergänge angelegt waren. Auf kindgerechte und einfühlsame Weise zeigte er, wie einfach Spuren im Gestein zu finden sind. Wo festes Gestein bemerkt wird und rötlich, gelblich oder grünlich schimmert, können Spuren vorhanden sein. Davon abgesehen sei der Bereich rund um die Firma Leiblein keinesfalls die einzige Stelle, an der vor Ort an Saurier erinnert wird: „Man könnte an fast allen Stellen in Hardheim, an denen Standstein und Quarzit aufeinander treffen, Saurierspuren finden“, bemerkte er. 1992 kamen allerdings viele Zufälle zusammen, sodass die Spuren überhaupt ans Tageslicht kamen – außerdem wurden statt ganzen Skeletten nur Abdrücke gefunden. Hier erinnerte er an ein Kuriosum: „Die Abdrücke erinnern an eine menschliche Hand, was dem Saurier den Beinamen ‘Handtier’ einbrachte“, betonte der Mineraloge, der mit den Kindern verschiedene Stationen durchging. Eine sorgte für besondere „Aha-Momente“: Hier konnten die Kinder echte Saurierspuren selbst entdecken.

Begeisterung für Saurier

Wie groß die scheinbar magische Anziehungskraft der Saurier auf Kinder nach wie vor ist, bewies auch der zweite Teil des Nachmittags: Hier stellte Dr. Rolf Hollerbach, der als gebürtiger Hardheimer an der Universität Köln lehrte, die Eigenheiten der faszinierenden Reptilien vor. Auch zeigte er Fossilien, die in Hardheim und Umgebung gefunden wurden, sowie diverse Mineralien und Steine.

Der auch für die Erwachsenen ereignisreiche Nachmittag endete mit dem „Saurierschminken“ und einem kleinen Imbiss, den Familie Leiblein gestiftet hatte. Hier nutzte Brigitte Scheuermann die Gelegenheit zum Dank an alle Beteiligten inklusive der mithelfenden Eltern: „Ohne sie hätte man das Angebot nicht realisieren können“, bemerkte sie und ließ anklingen, dass seitens des Museumsvereins Erfatal aufgrund des großen Interesses eine weitere Veranstaltung mit Dr. Rolf Hollerbach im kommenden Jahr angedacht sei - eventuell als Themenabend für Erwachsene.