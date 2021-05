Auf den schriftlichen Abschlusstest folgten praktische Übungen

Hardheim. Sicherheit im Verkehr ist wichtig – auf zwei Rädern umso mehr. Gerade die zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern zählenden Kinder sind zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Hier setzt die Jugendverkehrsschule an, die am Mittwoch als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Grundschule des Walter-Hohmann-Schulverbunds, der Verkehrswacht Buchen und dem Verein „Mühlenradweg Erftal“ auf der Übungsstrecke am Sportplatz stattfand.

Die Jugendverkehrsschule versteht sich als Bestandteil des Lehrplans der vierten Klassen. Die Theorie wird dabei im Sachunterricht besprochen. Wer den schriftlichen Abschlusstest besteht, darf den praktischen Teil absolvieren.

„Die Verkehrswacht unterstützt die Schulen, während die Polizei die praktische, in der Regel mit dem ‘Fahrradführerschein’ abgeschlossene Ausbildung durchführt“, erklärte Polizeihauptmeister Rico Steiner, der mit Polizeihauptmeisterin Christina Geiger durch den Vormittag führte. Dass man sich in Hardheim traf, war auf Corona zurückzuführen: „Normalerweise hätten wir uns für die Übungen im sogenannten ‘Schonraum’ auf dem Verkehrsübungsplatz am Buchener Eckenberg getroffen, doch konnten viele Schulen zumeist wegen der aktuell komplizierten Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht dorthin gelangen“, erläuterte Steiner und sprach von einem „etwas anderen Ablauf“.

Speziell in Hardheim konnte man sich in dankenswerter Weise auf die starke Unterstützung des Vereins „Mühlenradweg Erftal“ verlassen, unter anderem beim Aufstellen der Schilder und beim Markieren des eigentlich stillgelegten Platzes. Der Kontakt kam über eine Anfrage der Schule zustande, wie Vorsitzender Manfred Böhrer wissen ließ.

„Grundsätzlich richtet die Radfahrausbildung ihren Fokus auf das korrekte und umsichtige Verhalten im Straßenverkehr und zeigt auf, dass man immer mit den Fehlern anderer zu rechnen hat“, betonte Polizeihauptmeisterin Geiger und wies nachdrücklich auf die Gefährlichkeit des Linksabbiegens hin.

„Trotz der Rückschaupflicht können insbesondere beim Linksabbiegen tragische Unfälle passieren“, fügte sie an und propagierte das Tragen eines geeigneten und gut sitzenden Schutzhelms. Im Sinne größtmöglicher Sicherheit sei es zudem empfehlenswert, alle fünf Jahre einen neuen Helm zu kaufen. „Wichtig ist, dass Gurt und Riemen straff sitzen“, bemerkte sie.

Auch die Sicherheit des Fahrrads sei nicht zu vernachlässigen: Beleuchtung und Reflektoren müssen ebenso vorhanden sein wie eine Klingel und kräftig zupackende Bremsen.

„Das alles wird genau überprüft, bevor die Kinder ihre Übungen im öffentlichen Straßenverkehr absolvieren“, schilderte Polizeihauptmeister Steiner und bezeichnete die Präventionsarbeit als „enorm wichtig“.

Am Mittwoch waren aufgrund des corona-bedingten Wechselunterrichts zwei „Halbklassen“ anwesend, die mit ihren Lehrerinnen Isabel Weidmann (4a) und Annika Honikel (4b) zu Werke gingen.

Zunächst wurde die vorgegebene Übungsstrecke zu Fuß abgelaufen, um den Mädchen und Jungen die Unsicherheit zu nehmen.

Dann ging es auf die Fahrräder: Nachdem jedes Kind den Kurs einzeln bewältigte und sich an die im Klassenzimmer besprochenen Regeln zu halten hatte, bewiesen sie ihr Können und ihr Sicherheitsbewusstsein im Gruppenfahren – natürlich mit Abstand.

Die beiden Polizeibeamten wiesen bei dieser Gelegenheit auch auf kleine Fahrfehler hin, um den Viertklässlern zu einem möglichst sicheren Fahren zu verhelfen.

Was das Fahrsicherheitstraining auf zwei oder vier Rädern für die Erwachsenen ist, ist für den Nachwuchs die Jugendverkehrsschule.