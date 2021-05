„Arnold-Hollerbach-Straße“ in Tauberbischofsheim entdeckt

Hardheim/Tauberbischofsheim. Seit kurzem gibt es eine „Arnold-Hollerbach-Straße“. Wer diese nun aber in Hardheim vermutet, der wird dort vergeblich danach suchen, denn: Nicht in der Erftalgemeinde ist eine Straße nach dem Unternehmer, Vereinsförderer und Gönner benannt worden, der mit seinem beruflichen und gesellschaftlichen Wirken Spuren hinterlassen hat, sondern rund 15 Kilometer weiter. In Tauberbischofsheim wurde – auf einem Privatgrundstück der Familie Hollerbach – ein blaues Straßenschild mit seinem Namen angebracht.

„Mit dieser Straße gedenken wir unserem Seniorchef Arnold Hollerbach“, wird auf der Facebook-Seite der Hollerbach-Bau GmbH dazu erklärt. Diese wurde 1978 von Arnold Hollerbach in Hardheim gegründet und ist ein Unternehmen der Hollerbach-Gruppe.

Heute wird Hollerbach-Bau als Familienunternehmen in der zweiten Generation von Dr. Maximilian Hollerbach geführt. Und der ist auch der Vermieter des „tegut“-Lebensmittelmarktes in Tauberbischofsheim, welcher dort im November neu eröffnet wurde – und in dessen unmittelbarer Nähe (siehe Bild) das Straßenschild angebracht worden ist.

Die Hollerbach-Gruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Hollerbach-Bau ist deutschlandweit als Hochbauunternehmen im Bereich Massiv-, Holz- und Stahlbau tätig und entwickelt und realisiert Bauobjekte im Bereich Büro- und Geschäftshäuser, Industriebauten und Fachmärkte.

Firmengründer Arnold Hollerbach, Träger der Bürgermedaille in Gold, war 2019 im Alter von nur 69 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. „Durch die von ihm ins Leben gerufene Hollerbach-Stiftung wird sein besonderes Anliegen und Engagement, die Förderung der Jugend sowohl im sportlichen wie im kulturell-musischen und schulischen Bereich im regionalen Umfeld seiner Heimatgemeinde, durch seine Familie fortgesetzt“, so Hardheims Bürgermeister Volker Rohm auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Er fügte hinzu, dass der Name Arnold Hollerbach in der Gemeinde voll Anerkennung und Dankbarkeit für dessen besondere Leistungen stets in guter Erinnerung bleiben werde.

Mit der Erschließung des Areals „Hafengrube“, der ehemaligen „Nike-Base“, durch die Hollerbach-Gruppe sei in Hardheim mit einer ähnlichen Aktion zu rechnen, welche von der Gemeinde bei entsprechender Anfrage sowohl unterstützt wie dann auch bei der offiziellen Namensgebung sicher mitgetragen werde, so Rohm abschließend.

