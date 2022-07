Arne Bieling geht nach Wertheim

Hardheim. Am Krankenhaus Hardheim und besonders in der chirurgisch-orthopädischen Praxis gibt es einen weiteren personellen Wechsel in der Ärzteschaft. Arne Bieling wird zum 1. Januar 2023 in die orthopädische Gemeinschaftspraxis in Wertheim wechseln. Wie er auf Nachfrage mitteilt, seien die Gründe dafür rein privater Natur, eine Unzufriedenheit mit den Gegebenheiten im Krankenhaus oder gar Unstimmigkeiten mit den jetzigen Praxispartnern bestünden definitiv nicht.

„Mehr Zeit für meine Familie, besonders meine Tochter ist mir mehr als wichtig. Gerade sie hat in den letzten zehn Jahren viel auf mich verzichten müssen. Ich werde dem Krankenhaus jedoch erhalten bleiben“, so Bieling in einem persönlichen Statement.

Der bevorstehende Wechsel von Arne Bieling wird damit in erster Linie Auswirkungen auf die Praxistätigkeit haben. „Seine operative Tätigkeit in unserem Krankenhaus setzt er weiter fort“, sagt Verwaltungsdirektor Lothar Beger. In Bezug auf seine Funktion als Leitender Arzt des Krankenhauses wird bis Jahresende eine Nachbesetzung aus dem vor Ort ansässigen Ärzteteam erfolgen.

Nachbesetzung angestrebt

Ab Januar 2023 werden dann sämtliche orthopädischen Untersuchungen und Sprechstunden von Arne Bieling vorerst ausschließlich in den Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis Braun, Merklein, Gläser, Bieling in der Bahnhofstraße in Wertheim stattfinden.

„Der Krankenhausverband strebt nach Möglichkeit eine Nachbesetzung aller freigewordenen Arztsitze an, entsprechende Kontaktgespräche sind am Laufen“, bestätigt Lothar Beger die Bemühungen der Krankenhausverwaltung und der ärztlichen Kollegen der Praxen um eine Erweiterung der ärztlichen Versorgung. pm/Bild: Greß