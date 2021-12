„Apotheke an der Post“ hatte Nikolaus-Besuch

Hardheim. Bischof Nikolaus überraschte am Montag, seinem Gedenktag, vor der „Apotheke an der Post“ in Hardheim alle vorbeikommenden Kinder und deren Eltern mit seinem Besuch. Er freute sich über alle, die ein Gedicht vorgetragen oder etwas gesungen haben, am Besten natürlich ein Nikolauslied. Schließlich öffnete er seinen Gabensack – und verteilte Geschenke an die Mädchen und Jungen. Auch für die nächsten Tage hat sich das Team der Apotheke etwas einfallen lassen: So erklingen beispielsweise am 10. und 17. Dezember, jeweils von 17 bis 17.30 Uhr, „Himmlische Klänge vor der Apotheke“. Bild: elmar Zegewitz

