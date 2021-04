Hardheim/Walldürn. In gleich mehrfacher Hinsicht wurde am Mittwoch das zu überarbeitende Satzungswesen des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn angesprochen.

Zunächst beschloss das Plenum einstimmig die von Geschäftsführer Roland Frank näher erläuterte Änderung der Entschädigungssatzung. „Nachdem die Regelung letztmalig 2004 modifiziert wurde, ist nun eine Anpassung nötig“, begründete er den als „Verschlankung“ anzusehenden Schritt.

So werde die Entschädigung künftig pauschal mit 30 Euro pro Sitzung abgegolten; ein bislang nie in Anspruch genommener Passus zur Reisekostenentschädigung wurde gestrichen. Wie der Geschäftsführer auf Nachfrage Jürgen Mellingers erklärte, handele es sich nicht um eine mathematisch berechnete sondern politisch als sinnig erachtete und mit den Mitgliedsgemeinden abgestimmte Aufwandsentschädigung.

Gutachterausschuss

Stellvertretend für den verhinderten Sebastian Rohnacher wies Frank sodann auf den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises hin, der – angesiedelt bei der Stadt Mosbach – formalrechtlich zum 1. April seine Aufgaben angeht.

„Letztlich bedeutet das die Rückübertragung der bislang seitens des GVV erfüllten Aufgaben an die Verbandsgemeinden“, betonte er und hielt fest, dass sowohl die Gemeinden Hardheim und Höpfingen als auch die Stadt Walldürn einer solchen Rückübertragung bereits vorweg zugestimmt hatten. Auch hier erfolgte der Beschluss zur Satzungsänderung einstimmig und rein formal.

Schließlich informierte Frank ohne Beschluss über Änderungsentwürfe zur zuletzt 2012 aktualisierten Verbandssatzung. Der in gemeinsamer Abstimmung mit den Verwaltungsmitarbeitern aller Mitgliedsgemeinden edierte Entwurf als Solcher sei noch zu beschließen und beinhalte etwa einen Hinweis, dass gesetzliche Erledigungsaufgaben auch von den Mitgliedsgemeinden selbst erledigt werden können, sowie die Regelung eines eigenverantwortlichen Winterdienstes der Gemeindeverbindungsstraßen, die Anpassung zur Abgrenzung des Verbands-Industrie-Parks (VIP), die Verdeutlichung zur Regelung einheitlicher Stimmabgabe sowie die Einführungen von Kapital- und Tilgungsumlagen im Hinblick auf die Einführung des doppischen Haushaltssystems. Weiterhin werden nun auch Bekanntmachungen via Internet und Sondereinberufungsmöglichkeiten einer Sitzung beispielsweise auf digitalem Wege ermöglicht; die Erfüllungsaufgaben „Kanal- und Straßenreinigung“, „Gutachterausschuss“ und „Konversion militärischer Liegenschaften“ haben sich erübrigt und entfallen ersatzlos. „Die Endversion wird einheitlich abgestimmt und in der nächsten Sitzung zum Beschluss vorgebracht“, so Roland Frank in seinem Schlusswort.

