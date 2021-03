Hardheim. Alle Gottesdienste an den Osterfeiertagen in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen werden als Präsenzgottesdienste stattfinden. Sollte sich aufgrund neuer Verordnungen und damit eventuell angeordneter Ausgangssperren weiterer Informationsbedarf ergeben, wird zeitnah auf der Homepage informiert. Die Gottesdienste aus St. Alban werden gleichzeitig per Livestream auf dem YouTube- Kanal übertragen. Anmeldung über die Homepage (http://www.se-madonnenland.de“>www.se-madonnenland.de) für die Gottesdienste von Gründonnerstag, 1., bis Ostermontag, 5. April. Auf der Homepage oder im aktuellen Pfarrblatt sind alle Gottesdienste für die eine Anmeldung nötig ist, zu finden. Diese ist bis Mittwoch, 31. März, 12 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist nochmals am Dienstag, 30. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr unter Telefon 06283/6213 möglich.

