Amelie Eirich „Leichtathletin des Jahres“

Hardheim. Einige Höhepunkte bot am Sonntag die im Sportheim ausgerichtete Jahreshauptversammlung der Abteilung Leichtathletik des TV Hardheim: Zum Einen wurde Amelie Eirich zur „Leichtathletin des Jahres“ gekürt, zum Anderen verwies Sportwart Reiner Paul auf die respektable Zahl von 30 abgelegten Sportabzeichen.

Abteilungsleiter Dr. Achim Eirich verwies in seinem Bericht auf „coronabedingt relativ stark reduzierte Tätigkeiten“, wobei man gegenüber 2020 wieder aktiver gewesen sei. „Einige sportliche Akzente wurden gesetzt“, resümierte er und hob insbesondere den zweiten Platz bei den Badischen Jugendmeisterschaften von Amelie Eirich (Hammerwerfen) hervor.

Nachdem der Sportbetrieb im ersten Halbjahr 2021 fast komplett geruht hatte, wurden im Sommer zusammen mit einigen Sportfreunden aus Igersheim die Vereinsmeisterschaften im Diskus- und Hammerwerfen durchgeführt. Der Werfertag am 3. Oktober fand mit geändertem Ablauf statt: „Es wurden anders als 2020 wieder sämtliche Disziplinen angeboten, aber auf jeweils zwei Gruppen begrenzt“, betonte Eirich und sprach von einer „immensen organisatorischen Erleichterung“, die man künftig beibehalten werde. Der Zuspruch war gut bei „recht hochkarätigem Teilnehmerfeld“ – man habe sogar eine Meldesperre angesetzt.

Die Badische Bestenliste wurde um zwölf Einträge erweitert: Peter Dörr, Amelie und Dr. Achim Eirich, Werner Hollerbach, Manfred Merkert, Reiner Paul, Fritz-Peter Schwarz und Bernhard Stöffel erbrachten eine ganze Reihe beachtlicher Leistungen.

Zur „Leichtathletin des Jahres“ wurde Amelie Eirich gekürt, die mit großem Erfolg in die sportlichen Fußstapfen ihres Vaters tritt: Bei den Badischen Jugendmeisterschaften in Schutterwald errang sie den Vizemeistertitel im Hammerwerfen.

Sportwart Reiner Paul bemerkte, dass der Trainingsbetrieb „in reduziertem Maß wieder anläuft“; Kassenwart Sebastian Sauer informierte über Einnahmen und Ausgaben, während die Kassenprüfung von Hubert Berberich und Dr. Ingo Großkinsky keine Einwände hegte. So war die Entlastung reine Formsache. TVH-Vorstandsmitglied Eric Bachmann dankte für das Geleistete und ließ wissen, dass die Tartanbahn des Stadions noch vor der Sommersaison gereinigt werde – teilweise auch unter Mitwirkung der Vereinsfamilie.

Keine Veränderungen ergaben die Neuwahlen. Abteilungsleiter Dr. Achim Eirich wurde ebenso wieder gewählt wie Stellvertreter Manfred Merkert und Kassenwart Sebastian Sauer. Kassenprüfer bleiben Hubert Berberich und Dr. Ingo Großkinsky.

Wie Sportabzeichen-Stützpunktleiter Reiner Paul erklärte, wurden im vergangenen Jahr 30 Sportabzeichen abgelegt – fünf in Silber und 25 in Gold (in Klammer die Wiederholungen): Anne Ballweg (2), Birgit Ballweg (15), Frank Ballweg (11), Luisa Ballweg (9), Moritz Ballweg (1), Marlene Bauch (8), Mathis Bauch (5), Jutta Böhrer (12), Birgitt Brüstle (37), Simon Brüstle (1), Alrun Dannöhl (18), Helmut Dannöhl (19), Manuela Engels (17), Christian Ernst (4), Andrea Frank (22), Regine Häfner (21), Lenja Henn (1), Guido Knühl (2), Franz Mayerhöfer (10), Max Mayerhöfer (3), Martin Müller (19), Sonja Müller (33), Elisa Paul (7), Reiner Paul (28), Rafael Pfeifer (3), Carmen Schneider (13), Aaron Schnurr (3), Fritz-Peter Schwarz (59) und Günter Toman (37).

„Spitzenreiter“ im Sportkreis

Als „Spitzenreiter“ im Sportkreis Buchen gilt Fritz-Peter Schwarz mit 59 Sportabzeichen. „Insgesamt wurde ein ordentliches Niveau unter Beweis gestellt“, bilanzierte er und hoffte auf „weiterhin steigende Teilnehmerzahlen“.

Sein Dank galt neben der Abteilungsleitung und den Absolventen im Besonderen Birgitt Brüstle für die gute Zusammenarbeit. Abschließend gab Dr. Achim Eirich einige Termine bekannt: Für 2022 ist der Werfertag ebenso geplant wie der Silvesterlauf.