„Am Ende sind wir alle Franken“

Hardheim. Ist Hardheim fränkisch oder badisch? Oder beides? Eine bislang nicht vollständig geklärte, aber doch interessante Frage. Dass Dr. Gerrit Himmelsbach (Projektleiter am Unterfränkischen Institut für Kulturlandschaftsforschung an der Universität Würzburg) am Montag Antworten geben wollte – und konnte – lockte viele Zuhörer zum VHS-Vortrag im Walter-Hohmann-Schulzentrum. Die VHS Buchen vertrat deren Leiterin Swetlana Jahraus, welche die Grüße des verhinderten Außenstellenleiters Elmar Zegewitz entrichtete. Er hatte als Planer und Organisator fungiert.

Vieles beachten

Nach kurzer Schilderung seiner Arbeitsbereiche bezog sich Himmelsbach auf die entscheidende Frage: „Wie kann ein Ort, der 1806 zu Baden und 1952 zu Baden-Württemberg kam, fränkisch sein?“, stellte er in den Raum. Hier müsse man neben Politik auch Landschaft und Menschen verstehen. Die „fränkische Identität Hardheims“ sei jedenfalls nicht von der Hand zu weisen, zumal das Wappen auf ein Siegel Julius Echters zurückgeht: Er verlieh Hardheim 1613 sein Siegelrecht. Was für die Kerngemeinde gelte, sei jedoch nicht auf die Ortsteile umzuwälzen: „Sie haben ihre eine Geschichte und andere Blickwinkel“, konstatierte Himmelsbach und versuchte, das Frankentum näher zu definieren: „Franken geht weder auf eine germanische Stammesbildung zurück, noch ist es eine geopolitische Richtung. Es bildet viel mehr das Ergebnis eines historischen Prozesses – es gibt keine Franken als eigene Gruppe. Auch wer das ‘typisch Fränkische’ zu definieren versucht, scheitert schnell“, verdeutlichte er. Örtlich werde das Fränkische durch unterschiedliche Dialekte und Territorien bestimmt, aber durch den Main verbunden: Der Fluss spiele eine tragende Rolle der fränkischen Identifikation. Sprachlich verlaufe die „Appel-Apfel-Trennlinie“ zwischen den unterfränkischen Orten Weibersbrunn und Schollbrunn: „Der Äppeläquator bildet die Grenze zwischen rhein- und mainfränkischen Dialekten“, bemerkte der Referent. Hardheim läge dabei getreu einer Sprachkarte des Jahres 1950 – die heute nicht mehr zwingend zutreffend sein müsse – am äußersten Ausläufer südhessischer Mundarten, aber am Scheideweg zwischen Süd- und Ostfränkisch.

Blick in die Geschichte

Gewandt spannte Himmelsbach den Bogen zur Geschichte: Während das heutige Unterfranken auf den 1817 gegründeten „Untermainkreis“ zurückgeht, gehörte Hardheim ab 1803 zum Fürstentum Leiningen und wurde durch den in Regensburg verabschiedeten Reichsdeputationshauptschluss drei Jahre später badisch. Kirchlich war es bis zur Gründung des fränkischen Reichskreises mainzisch; durch einen Tausch fiel Hardheim schließlich Würzburg zu und war als Grenzort im Taubergau der letzte zu Würzburg gehörige Ort.

Gegen Ende seines informativen, mit zahlreichen Schaubildern und Karten sowie badisch-fränkischen Anekdoten untermalten Referats kam Dr. Gerrit Himmelsbach auf die heutige Identität Hardheims zu sprechen.

Ob die Erftalgemeinde nun eindeutig badisch oder fränkisch sei, könne man kaum mehr sagen – entscheidend sei viel mehr, ob man Heimatgefühle empfindet. „Heimat ist weit mehr als ein Ort, an dem man sich momentan aufhält. Zuhause ist man viel eher dort, wo das Herz hängt“, bemerkte er. Die Hauptaufgabe bestehe heute darin, Zugezogene zu integrieren und das Vereinsleben zu erhalten. „Am Ende sind wir alle Franken, so unterschiedlich wir auch sind“, fasste er zusammen und leitete über zur rege genutzten Fragerunde. ad