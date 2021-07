„Am 2. August geht es los“

Hardheim/Königheim. Wie von den FN berichtet wird der Bund auf der B 27 zwischen Hardheim und Königheim in den Sommerferien auf einer Länge von etwa 7,5 Kilometern eine Fahrbahndeckenerneuerung durchführen. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag in Hardheim gab Bauamtsleiter Daniel Emmenecker bekannt, dass es am Montag, 2. August, los gehen wird.

Vollsperrung

Da der zu sanierende Streckenabschnitt innerhalb von zwei Regierungsbezirken liegt, sind für die Maßnahme die Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe zuständig. Wie diese Anfang Juni mitgeteilt haben, weist die Strecke zahlreiche Risse und Verdrückungen auf und bedarf einer Sanierung, die in den Sommerferien umgesetzt werden soll. Weiter wurde bekanntgegeben, dass für die Sanierungsarbeiten für die gesamte Bauzeit eine Vollsperrung der Strecke erforderlich ist.

Aktuell weist ein Warnschild auf die Straßenschäden zwischen Hardheim und Königheim hin. © dpa

Der Verkehr zwischen Hardheim und Tauberbischofsheim wird großräumig über zwei Umleitungsstrecken, nördlich über Steinfurt/Külsheim, südlich über Gissigheim/Pülfringen/Bretzingen, geführt werden.

Über den genauen Ablauf der Maßnahme und den Verlauf der Umleitungsstrecken – sowie über die Auswirkungen für den Busverkehr – werden die FN berichten, sobald weitere Infos der Regierungspräsidien dazu vorliegen. mem

