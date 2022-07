Aktivposten bei vielen Vereinen

Hardheim. Sein warmes „rollendes R“ verrät seine Herkunft: Heinz Geuter ist ein echter Franke. Aber mindestens genauso sehr ist er ein echter Hardheimer: Den Weg ins Erftal fand er über die Bundeswehr, um dann „für immer“ zu bleiben. In seiner Wahlheimat feiert der langjährige Aktivposten zahlreicher Vereine bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag – immer herzlich, immer gut gelaunt und immer voller Tatendrang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wurde er am 15. Juli 1942 in Dettelbach am Main, wo er mit drei Geschwistern inklusive einer Zwillingsschwester aufwuchs. Am 1. Juli 1963 trat er seinen Dienst als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr an und verpflichtete sich dann weiter. So kam er am 1. Juli 1970 an die zweite Batterie der Carl-Schurz-Kaserne. In seiner neuen Heimat fand er rasch Anschluss.

Über 20 Jahre lang war er in einem Kegelclub aktiv. Auch als Aktivposten des Museumsvereins Erfatal, im Gesangverein „Liederkranz“ und im Sportfischerverein trifft man den Jubilar bis heute an. Seine Verbundenheit zur Bundeswehr zeigt sich unter anderem in der Reservistenkameradschaft Hardheim, deren Kassenwart er seit 20 Jahre ist. Am 15. März 1976 hatte Heinz Geuter bei der Ausschachtung seiner Baugrube den Putzstein der Mainbergquelle gefunden, die einst die Hardheimer Wasserversorgung mit regelte.

Mehr zum Thema Mitgliederversammlung KAB-Ortsverband Tauberbischofsheim setzt auf Kontinuität Mehr erfahren Feuerwehr Hardheim Neue Führungsspitze gewählt Mehr erfahren

Der Jubilar ist Vater zweier Söhne und einer Tochter. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. ad