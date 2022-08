Aktion hat gute Resonanz

Hardheim. Die Unterschriftenaktion zur Einreichung des Bürgerbegehrens gegen Parkplätze auf dem Bürgermeister-Schmider-Platz vor dem Erfapark ist seit einigen Wochen angelaufen und erfährt eine gute Resonanz, so die Initiatoren in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erforderlichen Unterschriften sind nahezu erreicht, so dass die Initiatoren davon ausgehen, dass die geforderte Anzahl bis September auch erreicht werden kann.

Vor dem Erfapark präsent

Nachdem immer wieder die Frage aufkommt, wo man sich denn eintragen kann, wird einer der Initiatoren, Rainer Weimann mit seinem Sohn Gero die tägliche Demonstration gegen die Parkplätze in der kommenden Woche von Dienstag bis Freitag jeweils in der Zeit von 16 bis 17 Uhr fortsetzen und am Platz vor dem Erfapark präsent sein. Dabei besteht für alle diejenigen, die das Begehren unterstützen, die Möglichkeit sich in die offiziellen Listen für das Bürgerbegehren einzutragen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innerörtliche Entwicklung Areal der Bonbonfabrik wird bebaut Mehr erfahren

Mitte September sollen die Unterschriftenlisten dann bei der Gemeinde eingereicht werden. Dann liegt es am Gemeinderat, ob am Beschluss für einen städtebaulichen Vertrag festgehalten werden soll und es zu einem Bürgerentscheid hierüber kommen muss oder entsprechend dem Willen vieler Bürger das Ansinnen aufgegeben wird.