Akrobatik der „Küken“ und „Minis“ begeisterte

Hardheim. Ein voller Erfolg war am Sonntag die Kinderprunksitzung der FG „Hordemer Wölf“: Die Stimmung in der dekorativ geschmückten Erftalhalle war hervorragend, was sicher auch am kurzweiligen Programm lag: Alle Tanzgruppen der FG und jede Menge Gäste aus dem Narrenring Main-Neckar waren vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch den Nachmittag führten Vizepräsident Dominik Ebert und Elferrat Janik Haas zusammen mit dem Jungelferrat (Paul Leuchs, Paul Neuberger, Melvin Heim, Marlo Nikolaus und Lukas Horn).

Ehrungen Bambinis: Jannis Ritscher, Sina Heinrich, Lucie-Emilia Frank und Kate Gehrig (Bronzenes Abzeichen für vier Jahre). Kinderschautanzgruppe: Emma Gärtner, Lina Gärtner (Bronzenes Abzeichen für vier Jahre). Juniorengarde: Lilly Eckart (Bronzenes Abzeichen für vier Jahre); Soey Brennfleck, Letizia Filonow, Lara Beyer, Maya Wrobel und Emily Wintschel (Silbernes Abzeichen für acht Jahre), Trainerabzeichen in Bronze für Selina Dambok. ad

Sie hatten ein großes Publikum zu unterhalten: Die Erftalhalle war gefüllt. Viel Spaß und Freude garantierten zu Beginn die „zwergtastischen Neuigkeiten“ der von Vanessa Kuhn sowie Selina und Lea Dambok trainierten Bambinis, ehe es in den wilden Dschungel ging – und zwar mit der FG „Groasmückle Hochhausen“ (trainiert von Laura Bechtold, Teresa Geier und Nadine Hofmann), deren Garde sich in Bestform zeigte. Flink wirbelte das Tanzmariechen Luana Gramlich aus den Reihen der FG „Fideler Aff“ Walldürn (Trainerinnen Annkathrin und Michelle Schleinkofer) über die Bühne, auf der es danach „It’s Show Time“ hieß - die Kinderschautanzgruppe der FG „Hordemer Wölf“ (trainiert von Lisa Gehrig sowie Corinna und Lena Beyer) ließ sich nicht zweimal bitten und beglückte die Gäste mit einem flotten Tanz, dem die Juniorengarde der FG „Hettemer Fregger“ (trainiert von Marie Erfurt und Laura Gremminger) und die als Wikingertruppe verkleidete Kindergarde der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ (trainiert von Sina Reinhard und Leonie Enders) in nichts nachstanden: Man konnte gar nicht so schnell schauen, wie die Tänzerinnen sich bewegten - ein akrobatischer Genuss!

Mehr zum Thema „Karschdäider Housche“ Närrisches Programm der Spitzenklasse Mehr erfahren FG „Fideler Aff“ Walldürn Närrisch-kunterbuntes Programm mit vielen Tänzen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Prunksitzung der FG „Fideler Aff“ Frohsinn und Narretei im Walldürner Narrentempel Mehr erfahren

Weiter ging es mit dem schwungvollen Tanz der Hardheimer Juniorengarde (trainiert von Nadine Eckart und Heidi Heinrich-Thermann) und nettem Besuch von der Höhe: Die „Kükengarde“ der FG „Höhgöiker“ Glashofen erfreute mit ihrer „Peter Pan“-Revue (Trainerinnen Paulin Link und Anna Engelmeier), während die Juniorengarde der NG „Hasekühle“ Grünsfeld ein bekanntes Spiel in den Mittelpunkt ihres vergnüglichen Tanzes rückte - „Schach - nur ein Spiel oder doch die große Liebe?“ lautete die mit flotten Schritten beantwortete Preisfrage (Trainerinnen Laura Neudecker, Sabine Fuchs und Anke Haberkorn). Mit auf die „Trollparty“ nahm die jungen Narren die Kinderschautanzgruppe der „Karschdäider Housche“: Trainiert von Lara Frank und Rebecca Ehrenfried-Dittmar (Betreuerinnen Kira Busch und Katharina Reinhard), erwies sich der quirlige Beitrag als weiteres Highlight. Aus Gerichtstetten war auch die Jugendschautanzgruppe gekommen: „My American Dream - Cheerleading“ nannte sich ihr Tanz, der unter Trainerin Rebecca Ehrenfried-Dittmar einstudiert wurde.

Darauf folgte ein weiteres Stelldichein der „Höhgöiker“: Die Juniorengarde erfreute mit ihrem flotten Tanz (einstudiert von Jessica Geier, Anke Lebold und Lena Czech). Auf der Zielgeraden begrüßte man noch Gäste aus dem Bauland – und zwar mit der Jugendschautanzgruppe der FG „Aaldemer Dunder“: Ihr „Regenbogenfarben“-Spektakel (trainiert von Lena Hemberger und Jasmin Hock) setzte einen weiteren Glanzpunkt, ehe die Gastgeber nochmals alles aufs Spiel setzten: Nachdem die Wolfsgarde (trainiert von Saskia Emmenecker und Beate Jodlowski) auftrumpfte, luden die Erftalhüpfer (Trainerinnen Daniela Jodlowski und Sandra Erhard) zur dynamischen „Vollmondparty“ ein - ein absoluter Volltreffer.

Kein Wunder, dass die Zeit wie im Flug verging – und natürlich gehörten Spiele wie das Schaumkuss-Wettessen, der Eierlauf und das Luftballontreten ebenso dazu wie der Besuch des Ritterpaars: Ritter Wolf und Margarethe (Steffen und Lisa Gehrig) besuchten die kleinen Faschenachter gemeinsam mit Präsident Daniel Weber. Organisiert wurde der schöne Nachmittag von Dominik Ebert, Janik Haas, Heidi Heinrich-Thermann und Michelle Heim; in der reaktivierten Küche hatte das Team um Silke und Magda Malcher die Bewirtung bestens im Griff. ad