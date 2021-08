Ältester Einwohner Walldürns feiert 104. Geburtstag

Hardheim. Mit Johann Sticha feiert am Samstag der älteste Einwohner Hardheims einen ganz außergewöhnlichen Geburtstag: Bei recht solider Gesundheit vollendet er sein 104. Lebensjahr.

Geboren am 28. August 1917 im südmährischen Köpferschlag, besuchte er nach der örtlichen Volksschule die Bürgerschule in Neubistritz. Nach dem frühen Tod seines Vaters musste er diese jedoch verlassen und half in der elterlichen Landwirtschaft mit. Im April 1940 wurde er zum Militär einberufen und erlebte den Zweiten Weltkrieg. Unter anderen nahm Johann Sticha als Unteroffizier und Kompanieschreiber am Westfeldzug nahe der französischen Stadt Metz und am Russland-Feldzug bis bin den Raum Orel teil.

Johann Sticha feiert seinen 104. Geburtstag. © Adrian Brosch

Seine erste Frau heiratete er während des Heimaturlaubs im Jahr 1944; kurz danach wurde er verwundet und kehrte zurück. Seine Heimat musste er jedoch am 30. Mai verlassen. Bis Frühjahr 1946 wurde er mit Frau, Säugling und Schwiegermutter bei verschiedenen österreichischen Landwirten eingesetzt, zu denen er noch heute freundschaftlichen Kontakt pflegt.

Danach ging es per Eisenbahntransport über Melk nach Seckach in die damalige „Teufelsklinge“. Die schicksalhafte Reise endete schließlich in Buchen, wo die Familie bei einem Landwirt Arbeit und eine notdürftige Unterkunft fand. Zwei Jahre später erhielt Johann Sticha eine Anstellung als Maschinenarbeiter bei der Firma Franz Fertig, bei der er auch als Betriebsrat und zeitweilig als dessen Vorsitzender fungierte. 1978 ging er in den Ruhestand und war bis dahin innerhalb Buchens mehrfach umgezogen:. 1980 verstarb seine erste Ehefrau nach schwerer Erkrankung; 1990 erfolgte in St. Pölten die Trauung mit seiner ehemaligen Mitschülerin Rosalie Pany. Gemeinsam bewirtschafteten sie Haus und Garten, später unterstützt von Sohn und Schwiegertochter. 2016 erfolgte der Umzug ins Hardheimer ASB-Seniorenheim „An der Post“, wo seine zweite Frau 2017 kurz nach ihrem 99. Geburtstag starb.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Johann Sticha von 1965 bis 1980 als Arbeitsrichter am Mannheimer Amtsgericht tätig. Seit 1949 gehört er der Gewerkschaft an; dem Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge trat er 1948 bei und der Gemeinschaft Wohneigentum (Siedlerbund) 1961. Besonders stolz ist der Jubilar auf seine Ehrenurkunde des Südmährischen Landschaftsrats, die er zum Dank für die über 20-jährige Betreuung seiner Heimatgemeinde Köpferschlag entgegen nahm.

Zum 104. Geburtstag gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen. ad