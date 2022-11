Adventsfenster-Aktionen

Hardheim. Energie sparen – und dennoch Adventsfenster leuchten lassen. Geht das? Die Teams „Adventsfenster-Aktion“ der Kinderkirche Hardheim und „Zauberhafter Adventskalender“ Höpfingen, haben es sich in diesem Jahr nicht leicht gemacht, sich für die Durchführung der Adventskalenderfenster zu entscheiden. Es ist ein Grenzgang in der aktuellen Situation.

Nach einer langen, sorgenreichen Zeit auf Distanz, der steigenden finanziellen Belastung und nach wie vor anhaltendem Krieg und Ungerechtigkeit, wollen die Veranstalter mit diesem Angebot Gemeinschaft, Zuversicht und Besinnlichkeit wieder voranstellen und stärken.

Botschaft des Advents spürbar

Sie erhoffen sich, mit den Adventsfenstern viele Menschen in den Abendstunden auf die Straßen locken zu können. Wenn sich allein zehn Familien vor einem leuchtenden Fenster versammeln, brennen in diesen Haushalten schon mal keine Lichter. Wenn an Weihnachtsbeleuchtung gespart werden soll und öffentliche Gebäude nicht mehr angestrahlt werden, wird die Dunkelheit des Winters besonders erfahrbar werden. Vielleicht wird dadurch die Botschaft des Advent: „Warten auf das Licht, das die Dunkelheit besiegt“ umso deutlicher spürbar. Auf jeden Fall ist der Kreativität, beim Beleuchten der Adventskalenderfenster Energie zu sparen, keine Grenze gesetzt. Von Kerzen bis solarbetriebene Lichterketten ist vieles möglich. Vor allem kann in diesem Jahr der Gemeinschaftsaspekt im Mittelpunkt stehen.

Vielleicht gibt es am ein oder anderen Fenster eine Geschichte zu hören oder es werden gemeinsam Lieder gesungen.