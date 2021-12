Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erinnerung in Mundart - Spielzeug war für Kinder in der Weihnachtszeit schon immer faszinierend / Renate Pietschmann: „Zu mir is es Chrischtkindle nie selber kumme“ Advent in Hardheim zu Kriegszeiten: Puppen sorgen für funkelnde Augen