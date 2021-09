Acht Jugendliche konfirmiert

Hardheim. Acht Jugendliche wurden am Sonntag in Hardheim von Pfarrer Markus J. Keller konfirmiert. Die Konfirmanden hatten sich rund ein Jahr lang durch den wöchentlichen Konfirmandenunterricht und regelmäßigen Gottesdienstbesuch vorbereitet, um nun feierlich ihre Taufe zu bestätigen und sich öffentlich zum christlichen Glauben zu bekennen. Aufgrund der geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie fanden die Konfirmationen in zwei getrennten Gottesdiensten in der evangelischen Kirche statt. Im Gottesdienst um 9 Uhr wurden Friedrich Aberle, Lena Böhrer und Massimo Rizzi konfirmiert. Um 11 Uhr folgte die Konfirmation von Alessandro Rüttinger, Lena Sensbach, Nathalie Ferrer, Chantal Leimann und Chantal Wächter.

