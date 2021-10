Abteilungsleiter Klaus Künkel wurde im Amt bestätigt

Hardheim. Als „gute Truppe“ bezeichnete TVH-Vorstandsmitglied Tobias Künzig am Sonntag die Tischtennisabteilung des TV Hardheim. Dass dem so ist, bewiesen bei der im Sportheim abgehaltenen Jahreshauptversammlung der entspannte Umgangston und die Vielfalt der Berichte mit solider Erfolgsbilanz. Abteilungsleiter Jürgen Künkel freute sich über die rege Beteiligung und wies auf die Geschehnisse seit 2019 hin. Aktuell zählt die Tischtennisfamilie rund 150 Mitglieder bei auch nach Corona-Pause im Schüler- und Jugendbereich konstant guter und im Erwachsenenbereich vielversprechender Trainingsbeteiligung. „Das ist mit auf gute Arbeit der Trainer zurückzuführen“, betonte Künkel.

Bedauert wurde das vorzeitige Ende des Spielbetriebs im Amateurbereich im März 2020; die Spielzeit 2020/21 wurde kurz danach abgesetzt – nach nur vier Spielen der ersten Mannschaft und lediglich einem Spiel der zweiten Mannschaft. Trainingsbetrieb erfolgte nur eingeschränkt, wobei den Trainern Oliver Kropf, Andreas Meisel und Michael Frank Lob für das gute „Corona-Management“ galt.

Für einen neuen Satz Trainingsbälle sorgte die Teilnahme an der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“; als letzte gemeinsame Aktion im Schüler- und Erwachsenenbereich wurde 2019 das Weihnachtsturnier durchgeführt. Abschließend dankte Künkel der Gemeindeverwaltung und dem Hauptverein im Besonderen Michael und Simone Frank für die gespendeten Trikots der Jugend- und Schülermannschaft sowie Christian Leiblein für die Zuwendung, die in den Kauf einer neuen Ballmaschine floss.

Die Informationen aus dem Trainingsbetrieb eröffnete Oliver Kropf für den Schüler- und Jugendbereich. War 2019 ein „umfassendes Jahr“ unter anderem mit den Mini-Meisterschaften und den in Hardheim veranstalteten Bezirksentscheiden, schlugen sich 2020 die Corona-Einschränkungen deutlich nieder. Allerdings ging es rasch weiter: „Das Training wird gut besucht, zumal uns kaum Kinder verloren gingen“, bilanzierte Kropf und ließ wissen, dass das Augenmerk künftig wieder stärker auf dem Mädchentischtennis ruhe.

Mädchen-Aktionstag

Nachdem der „auch überregional stark beachtete“ Mädchen-Aktionstag mit 21 Teilnehmerinnen aus sieben Vereinen ein erstes Ausrufezeichen setzte, arbeite man an einer Fortsetzung. Derzeit spielen die Schüler U15 in gemischten Mannschaften, was jedoch „aus sportlicher Sicht eher suboptimal“ sei – auf der anderen Seite sei der Zuspruch so gut, dass man zeitweilig auch den Gymnastikraum nutze: „Wir sind an er Obergrenze“, räumte Kropf ein und leitete über zu Michael Frank, der die Spielstände beleuchtete: In der aktuellen Saison 2021/22 belegen die Jungen U15 wie auch die Jungen U18 jeweils den 6. Platz der Vorrunde; insbesondere 2018/19 konnten einige Siege verbucht werden - „zwar auch Niederlagen, aber das gehört zum Sport und schmälert das gute Gemeinschaftsgefühl nicht“, so Frank.

Auf die 1. und 2. Mannschaft ging Thomas Oelerking ein. Nachdem die 1. Mannschaft 2018/19 in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen gespielt und sich mit dem 2. Platz die Relegation gesichert hatte, startete man 2019/20 in der Bezirksklasse Ost und damit einer der höchsten Klassen, in denen Hardheimer Tischtennis-Herren jemals mitmischten. Leider ohne großen Erfolg: „Das war trotz spannender Spiele eine Nummer zu groß“, stellte Oelerking klar. Aktuell stehe man mit 4:2 in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen „recht gut da“. Die 2. Mannschaft belegte in der Kreisliga 2019/20 den 8. Platz und wurde 2020/21 zur Kreisklasse B gemeldet, die jedoch nach einem Spiel ein jähes Corona-Ende fand; in der laufenden Saison warte man auf den ersten Sieg in der Kreisklasse B.

Einnahmen und Ausgaben listete der Kassenbericht Volker Müllers auf; die Kassenprüfer Benjamin Reiter und Alexander Wagner bescheinigten einwandfreie Buchführung.

Ein Grußwort kam von TVH-Vorstandsmitglied Tobias Künzig, der die achtbare Jugendarbeit hervorhob.

Dem pflichtete Ehrenvorsitzender Klaus Rubel bei, ehe die Entlastung durchgeführt wurde.

Bei den Neuwahlen wurde Abteilungsleiter Jürgen Künkel bestätigt; als Stellvertreter fungiert Thomas Oelerking (bislang Holger Eckert); die Jugendleitung setzt sich aus Oliver Kropf, Michael Frank und dem für Wolfgang Großkinsky nachgerückten Andreas Meisel zusammen. Kassier Volker Müller und Schriftführer Helmut Kuhn wurden wieder gewählt; die Kassenprüfer bilden Alexander Wagner und Benjamin Reiter. ad