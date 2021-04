Absurde Debatte um Umweltschutz

In der vergangenen Woche hat man in Brüssel die neuen Klimaziele der EU beschlossen. Einen Tag später haben die USA, China und Russland bei einer internationalen Klimakonferenz ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen angekündigt.

Aber in Höpfingen und Umgebung interessiert das offenbar niemanden. Im Gegenteil: Eine kleine Gruppe von Bürgern möchte die am Kornberg geplanten Windräder zur alternativen Energiegewinnung verhindern.

Als Hauptargument nennt sie die Sicherheitsbedenken des als Verkehrslandeplatz klassifizierten Flugplatzes in Walldürn, weit entfernt vom Standort der geplanten Windräder. Ich habe seit Monaten allerdings während der Woche kein Verkehrsflugzeug über Höpfingen am Himmel gesehen. Am Samstag und Sonntag jedoch drehen etliche Hobbypiloten mit ihren Motorflugzeugen ihre Runden.

Sie üben offenbar das Starten und Landen in Walldürn, ziehen dabei geräuschvoll Schleifen am Höpfinger Himmel und blasen CO2 in die Luft. Das ist in hohem Maße umweltschädlich!

Auch die Motorradrennen auf dem Flugfeld, mit Benzingestank und infernalischem Lärm, hört man bis nach Höpfingen.

Ich bin tolerant genug, das alles zu ertragen. Aber dieses umweltschädliche Verhalten als Vorwand zu nutzen, um daraus Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Windkraftanlagen abzuleiten, erscheint mir im höchsten Maße absurd!

Ich finde, man sollte – besonders wenn man Kinder und Enkel hat –, seinen Horizont weiter fassen als nur bis zum Waldeck vor der Haustüre und für die anstehende Energiewende wichtige Windräder nicht verhindern.

